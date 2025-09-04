Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Η θετική οικονομική πορεία του Ομίλου AKTOR συνεχίστηκε δυναμικά στο πρώτο μισό του έτους, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το Α’ Εξάμηνο του 2025, που δημοσιεύθηκαν σήμερα και επιβεβαιώνουν τον ορθό επιχειρηματικό σχεδιασμό και τους στόχους της Διοίκησης για ισχυρή ανάπτυξη, μέσα από έργα υψηλής κερδοφορίας, ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, την επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους.

Η εκκίνηση έργων νέας γενιάς και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, η επιτάχυνση των εργασιών,

η παράδοση σημαντικών έργων υποδομής και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ομίλου έφεραν στον Όμιλο AKTOR ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Αύξηση κερδών και εσόδων

Στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχή περίοδο. Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €74 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το EBITDA του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκε και προσέγγισε τα €65 εκατ., αυξημένο κατά 112% σε σύγκριση με πέρυσι. Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου ανήλθε σε €17 εκατ., αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ισχυρή ρευστότητα

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €246 εκατ. (+65%) και ίδια κεφάλαια ύψους €382 εκατ. (+121%), καθώς και ελάχιστο καθαρό δανεισμό (€25 εκατ.), γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή χρηματοοικονομική του βάση και την ετοιμότητα για επενδύσεις σε νέους τομείς.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξάμηνου του 2025, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Οι οικονομικές μας επιδόσεις μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το αύριο. Ο Όμιλος AKTOR πέτυχε ιστορικό υψηλό στο EBITDA, κατέγραψε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 75% και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και παρά την αύξηση των επενδύσεων κατά €33 εκατ. και τη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης ύψους €50 εκατ. για την επιτάχυνση των έργων, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €246 εκατ., τα οποία συνιστούν μία υγιή βάση για τις επικείμενες νέες εξαγορές που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε στο ακέραιο τον οικονομικό στόχο που είχαμε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2024».

Και ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: « Το Α’ Εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική επιτάχυνση στην εκτέλεση των έργων μας και τον μετασχηματισμό του Ομίλου AKTOR. Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, προχωρούμε, μέσω εξαγορών και άλλων επενδύσεων, στην επέκταση σε νέους τομείς και την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, ώστε να είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι για την επόμενη μέρα της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά δεν αποτυπώνονται μόνο στις θετικές οικονομικές μας επιδόσεις, αλλά αναγνωρίζονται και στην κεφαλαιοποίηση του Ομίλου AKTOR, η οποία ξεπέρασε το €1,5 δισ., είναι εννέα φορές υψηλότερη από τότε που η Winex Investments εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το 2022, και αποτελεί ιστορικά υψηλή επίδοση και αναγνώριση των προσπαθειών όλων των ανθρώπων του Ομίλου μας. Η αξιοπιστία αποτελεί την κορυφαία εταιρική μας αξία και τον βασικό γνώμονα με τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά».

Υψηλό ανεκτέλεστο

Σήμερα, το ανεκτέλεστο του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σε € 4,3 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε και παρέδωσε σημαντικά έργα υποδομής, όπως τον περιφερειακό του Βουκουρεστίου, τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος και τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα.

Έργα νέας γενιάς

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με εντατικό ρυθμό σημαντικά έργα, όπως τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της Ρουμανίας, τις δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος), τον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, την παράκαμψη της Γιάλοβας και τα έργα στο Ελληνικό.

Επίσης, έχει ξεκινήσει τις εργασίες σε πολύ σημαντικά έργα, όπως τα συγκοινωνιακά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ωριμάζει κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, μία κατηγορία στην οποία έχει στραφεί στρατηγικά και επενδύει συστηματικά, καθώς υπόσχεται επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.

Η αγορά της Ρουμανίας

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην παρουσία του στη Ρουμανία, η οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και ήδη συνεισφέρει με το 22% των εσόδων, ενώ διαθέτει μερίδιο περίπου 17% στο ανεκτέλεστο. H AKTOR Ρουμανίας συμμετέχει στην κατασκευή ορισμένων εκ των μεγαλύτερων συγκοινωνιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και στοχεύει στην ανάληψη νέων, καθώς επίκεινται διαγωνισμοί για μεγάλα συγκοινωνιακά έργα ύψους €16 δισ., ενώ τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €18 δισ. για ενεργειακά και έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Έτος – ορόσημο με εξαγορές και επενδύσεις

Το 2025 είναι η χρονιά του μετασχηματισμού του Ομίλου AKTOR, ο οποίος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης του Ομίλου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην παραγωγή ροών ύψους €1,2 δισ. τα επόμενα χρόνια. Με την προσθήκη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR, το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης θα φτάσει τα 15 έργα, ενώ θα αυξηθούν οι ευκαιρίες της αγοράς για τον Όμιλο, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί παρόμοιων έργων στην Ελλάδα στους οποίους και συμμετέχει.

Περαιτέρω, ο Όμιλος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιεί τον σχεδιασμό του για τον κλάδο των ΑΠΕ, έχει ενισχύσει τον κλάδο του Facility Management με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου one-stop-shop για τη διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω της εξαγορά ποσοστού 55% του Ομίλου Oceanic, και αξιολογεί τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ακινήτων.

Εταιρικός μετασχηματισμός

Ο Όμιλος ολοκληρώνει τον εταιρικό του μετασχηματισμό. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση των κλάδων κατασκευών (AKTOR Κατασκευές) και επιχειρηματικών συμμετοχών (AKTOR Συμμετοχές). Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα οι αποσχίσεις των κλάδων ακινήτων (AKTOR Real Estate), ΑΠΕ (AKTOR Renewables) και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (AKTOR Facility Management), αντίστοιχα. Η νέα καθετοποιημένη οργανωτική δομή του Ομίλου θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του.