Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ενεργά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται 6 με 14 Σεπτεμβρίου, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και συμμετοχικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Το περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Κτήριο 10, μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό κάθε ηλικίας, φιλοξενώντας θεματικά πάνελ, παιδικές παραστάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις προγραμμάτων που εστιάζουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

Μέσα από την παρουσία του στη φετινή διοργάνωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει να φέρει τον πολίτη πιο κοντά στις πράσινες πολιτικές, να αναδείξει τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις της σημερινής εποχής, καθώς και να ενισχύσει το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης για ένα πιο βιώσιμο και πιο πράσινο μέλλον.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τόσο στο περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και εκτός αυτού:

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του Δήμου Παύλου Μελά, ένα σημαντικό έργο αναδάσωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψη, ο Υπουργός θα ξεναγηθεί στο έργο από τον Ανάδοχο Αποκατάστασης και Αναδάσωσης, κ. Σταύρο Ανδρεάδη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Ευστάθιου Σταθόπουλου, και του Γενικού Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου Γκουντούφα. Η ξενάγηση θα περιλαμβάνει επίσκεψη σε βασικά σημεία του έργου, όπως οι αναδασωμένες εκτάσεις (69.000 δενδρύλλια ήδη φυτεμένα), το δασικό οδικό δίκτυο, οι χώροι αναψυχής και ο υπό σχεδιασμό δασοβοτανικός κήπος. Θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες από τους εκπροσώπους των φορέων υλοποίησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα υπάρξει και σύντομη επαφή με εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τοπικούς συλλόγους και πολίτες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Α. Tην Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου (ώρα 08:30 – 10:30), ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, θα πραγματοποιήσουν αρχιτεκτονικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από την Πλατεία Εμπορίου, περιλαμβάνοντας επτά ενδιάμεσες στάσεις σε σημεία ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και αστικού ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αίμιλος Ριάδης» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Β. Ημερίδα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης»

10:30-11:00: Βράβευση Φορέων για την διάκρισή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητικότητας 2024

Βράβευση των δήμων που διακρίθηκαν για την ουσιαστική συμβολή τους στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας ως επίσημη αναγνώριση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Τους δήμους Αλίμου, Παλιού Φαλήρου και Ανατολικής Σάμου θα βραβεύσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενώ τους δήμους Γρεβενών, Εορδαίας και Δυτικής Σάμου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς.

11:00-12:00: Πάνελ Συζήτησης με θέμα «Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου»

Συζήτηση με επίκεντρο τις γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις της ίδρυσης θαλάσσιων πάρκων, σε άμεση σύνδεση με την εθνική στρατηγική για τις ΑΟΖ, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων φυσικών πόρων.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Στο πάνελ, ομιλητές θα είναι:

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Πέτρος Βαρελίδης

Η Πρόεδρος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ, κ. Μαρία Παπαδοπούλου

Ο Δρ. Βιολόγος, κ. Αναστάσιος Δημαλέξης

Ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς, κ. Δημήτριος Καραβέλλας

12:00-13:00: Πάνελ Συζήτησης με θέμα «Μεταρρυθμίσεις και προκλήσεις στην Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα»

Συζήτηση για τις θεσμικές εξελίξεις, τις στρατηγικές υποδομές και τις προκλήσεις μετάβασης προς την κυκλική οικονομία, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση, τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή πολιτική και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

O Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος

Στο πάνελ, ομιλητές θα είναι:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGRegio), κ. Παναγιώτης Πανταζάτος

Η Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ), κ. Λένα Μπέλση

O Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΠροστασίαΣ Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

O Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), κ. Γιώργος Οικονομάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Α. Στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του ξύλινου περιπτέρου της Δασικής Υπηρεσίας, Το περίπτερο βρίσκεται ανάμεσα στα περίπτερα 8 και 13 και αναδεικνύει τον ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας στην προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Β. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Αιμίλιος Ριάδης»

10:30-11:30: Παιδική παράσταση στο περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαδραστική παράσταση περιβαλλοντικού χαρακτήρα για παιδιά, με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος.

11:30-12:00: Εγκαίνια περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επίσημη έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ.

Γ. Πέρα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο περίπτερό του και ως μέρος της ευρύτερης παρουσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση “Climate Neutral Cities Challenge | Open Day”, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο 09 (stand C01), με ώρα έναρξης 13:30. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στη μετάβαση των πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, με έμφαση στον ρόλο της καινοτομίας ως καταλύτη για την εφαρμογή των στρατηγικών δεσμεύσεων.

Από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, διοργανώνεται (ώρα 14:30 – 14:50), θεματική ενότητα με τίτλο “Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030: Η καινοτομία ως καταλύτης εφαρμογής των στρατηγικών δεσμεύσεων”, στην οποία συμμετέχουν:

Α. Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στις εξής θεματικές:

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/2022), η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και οι βασικοί τομείς δράσης

Η Ελληνική Αποστολή των Πόλεων και ο ρόλος τους στην πράσινη μετάβαση

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 6 ελληνικές πόλεις στην πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030

Β. Ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στις εξής θεματικές: