Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην πράξη: Το παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός

Η επένδυση στη μεταλλευτική δραστηριότητα, όταν συνοδεύεται από στρατηγική υπευθυνότητας και αυστηρές δικλείδες περιβαλλοντικής διαχείρισης, μπορεί να υπηρετεί ενεργά την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold στην Ελλάδα, που υλοποιεί την επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, εφαρμόζει ένα σύγχρονο μοντέλο μεταλλευτικής ανάπτυξης που συνδυάζει την τεχνολογική πρόοδο με τη δέσμευση στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την αποκατάσταση των περιοχών που φέρουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προηγούμενων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και εκείνων όπου εξελίσσεται η σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. Υιοθετώντας την πρακτική της Παράλληλης Αποκατάστασης, η εταιρεία ενσωματώνει τον σχεδιασμό επαναφοράς του τοπίου στην πρότερή του κατάσταση αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, το 44% των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται έχει ήδη αποκατασταθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, ενώ η απομάκρυνση περισσοτέρων από 3 εκατομμύρια τόνων ιστορικών μεταλλευτικών καταλοίπων αποδεικνύει την έκταση και το βάθος της δέσμευσης αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε στην Ολυμπιάδα ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ελλάδα, με πάνω από 1.000.000 φυτά από 300 ενδημικά είδη, τα οποία αξιοποιούνται στις εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της τοπικής βιοποικιλότητας.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της, η Ελληνικός Χρυσός αξιοποιεί τις βέλτιστες διεθνώς τεχνολογίες για τη διαχείριση των μεταλλευτικών αποβλήτων, ενισχύοντας έτσι την περιβαλλοντική ασφάλεια των έργων της. Η μέθοδος της αφύγρανσης των μεταλλευτικών καταλοίπων, επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά του υλικού στον υψηλών προδιαγραφών χώρο ξηρής απόθεσης Κοκκινόλακκα. Επιπλέον, στο υπό ανάπτυξη έργο των Σκουριών, η τεχνολογία της πλήρωσης των υπόγειων στοών, καθώς και του ανοιχτού ορύγματος (λιθογόμωση), θα επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση των καταλοίπων για το σκοπό αυτό, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για νέους χώρους απόθεσης και συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου.

Η περιβαλλοντική διαχείριση από την Ελληνικός Χρυσός, υποστηρίζεται και από την ανάπτυξη ενός συστήματος διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με 500 σημεία ελέγχου και 15 παραμέτρους μέτρησης, μεταξύ των οποίων η ποιότητα των υδάτων, του αέρα, του εδάφους, αλλά και τα επίπεδα θορύβου, δονήσεων και εκπομπών σκόνης. Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω της πλατφόρμας environmental.hellas-gold.com, που επιτρέπει την πλοήγηση σε έναν διαδραστικό, τρισδιάστατο χάρτη και την άμεση ενημέρωση των πολιτών με τρόπο κατανοητό και οπτικά φιλικό, ακόμα και για όσους δεν διαθέτουν τεχνική κατάρτιση. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά δεδομένα ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια απέναντι στην τοπική κοινωνία.

Όλες αυτές οι πρακτικές συνθέτουν μια ολιστική προσέγγιση περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, η οποία αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της Ελληνικός Χρυσός να επενδύει σε ένα μοντέλο μεταλλευτικής ανάπτυξης που ενσωματώνει την προστασία του περιβάλλοντος. Το ίδιο πρότυπο πρόκειται να εφαρμοστεί και στο υπό σχεδιασμό έργο στο Πέραμα Έβρου, το οποίο υλοποιείται από τη Μεταλλεία Θράκης, εταιρεία του ομίλου Eldorado Gold στην Ελλάδα, με στόχο την υιοθέτηση των ίδιων αυστηρών περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προδιαγραφών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

*Οι ελληνικές θυγατρικές της Eldorado Gold, συμμετέχουν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με κοινό περίπτερο (Pavillion 10, stand 10), όπου οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός και της Μεταλλεία Θράκης, για τη στρατηγική και τα έργα των εταιρειών.