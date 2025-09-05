  1. Home
  Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της επέκτασης της αποθήκης φυσικού αερίου Σίρεν στη Βουλγαρία
Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της επέκτασης της αποθήκης φυσικού αερίου Σίρεν στη Βουλγαρία
Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της επέκτασης της αποθήκης φυσικού αερίου Σίρεν στη Βουλγαρία

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της επέκτασης της αποθήκης φυσικού αερίου Σίρεν στη Βουλγαρία

Το πρώτο στάδιο του έργου επέκτασης της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Σίρεν ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας, Ζέχο Στάνκοφ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το φιλόδοξο έργο αποσκοπεί στον υπερδιπλασιασμό της χωρητικότητας της εγκατάστασης, από τα 550 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η υλοποίηση της επέκτασης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία διακριτά στάδια — ένα υπέργειο και δύο υπόγεια.

Το πρώτο, υπέργειο στάδιο, περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων συμπιεστών αερίου, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ικανότητα άντλησης και θα συμβάλουν σε αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας κατά περίπου 20%.

Ο Ζέχο Στάνκοφ επεσήμανε ότι ο κύριος στόχος της αποθήκης είναι η αποθήκευση φυσικού αερίου κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες. Με αυτόν τον τρόπο, το αέριο θα μπορεί να διατίθεται στους καταναλωτές —οικιακούς και μη— σε πιο προσιτές τιμές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της Βουλγαρίας.

