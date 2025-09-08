Επιταχύνεται η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα: Χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 17,5 εκ. ευρώ μεταξύ ΕΤΕπ και Joltie

Τον δρόμο για την ταχύτερη ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανοίγει η υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Joltie, μίας αμιγώς ελληνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Οι υπογραφές μπήκαν σήμερα, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης/συζήτησης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 89η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Εκ μέρους της ΕΤΕπ παρέστη ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος, Γιάννης Τσακίρης, και εκ μέρους της Joltie, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Πεχλιβάνογλου.

Στην συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργίου, παρέστη και ο Αλέξης Κομνηνός, managing partner του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, μιας και το fund έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει επενδυτικά στο πρόγραμμα της Joltie.

«Η σημερινή επένδυση με την Joltie, αν και είναι μικρή για τα δεδομένα της τράπεζας, θεωρούμε ότι είναι εμβληματική, ειδικά για την Ελλάδα και το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, γιατί θα συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερων υποδομών φόρτισης.

Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε και περιμένουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που σε σχέση με άλλα κράτη της Ε.Ε. είμαστε σχετικά χαμηλά», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Γιάννης Τσακίρης, με δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και την υπογραφή της σύμβασης.

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή του της χρηματοδοτικής συμφωνίας με την ΕΤΕπ, ανοίγει μια νέα σελίδα για τη Joltie, αλλά και ανοίγει και νέους ορίζοντες για την ηλεκτροκίνηση συνολικά στην Ελλάδα.