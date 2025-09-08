Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στα εγκαίνια παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και των ΜΜΕ.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία των Υφυπουργών, κ. Νίκου Τσάφου και κ. Νίκου Ταγαρά, αλλά και όλων των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμη Μπακογιάννη, Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρου Βαρελίδη, Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλη Γραφάκου, Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλου, Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κυρίας Δέσποινας Παληαρούτα.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Παπασταύρου, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το φετινό περίπτερο είναι αφιερωμένο στα παιδιά, στο αύριο της πατρίδας και του πλανήτη μας, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία να ευαισθητοποιηθούν από τώρα, για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή και η κυκλική οικονομία και να μάθουν, μέσα από βιωματικό παιχνίδι και διάδραση, τη σημασία της συμβολής τους -και όλων μας- σε ένα καλύτερο αύριο. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον τομέα των δασών, όπου το πρόγραμμα Antinero συμπεριλήφθηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “State of the Union”, – η οποία δημοσιεύθηκε χθες με τα επιτεύγματα της χρονιάς -, και αναδείχθηκε ως εμβληματικό παράδειγμα του πώς η συγκεκριμένη επένδυση της Ε.Ε. ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, την ετοιμότητα και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων. Ομοίως ανέδειξε και τα νησιά Άη Στράτη και Χάλκη, ως μοντέλα κλιματικής ουδετερότητας και ενεργειακής αυτονομίας, μια διάκριση που αποδεικνύει την ορθότητα των επιλογών μας και της δουλειάς που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους δύο Υφυπουργούς, τον Νίκο Τσάφο και τον Νίκο Ταγαρά για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, η οποία παράγει αποτελέσματα».

Ο κ. Νίκος Τσάφος, είπε: «Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα μας και η Ελλάδα έχει ήδη αναδειχθεί σε πρωτοπόρο της προσπάθειας αυτής. Βασικός μας στόχος είναι η επιτυχία αυτή να αποτυπωθεί στην καθημερινότητα του καταναλωτή, ώστε να γίνει απτή και μετρήσιμη. Σήμερα διαθέτουμε πληθώρα τεχνολογιών και δυνατοτήτων, σε πολλούς κρίσιμους τομείς. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να επιλέξουμε εκείνους τους τομείς που θα αποφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος και θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της χώρας».

Τέλος, ο κ. Νίκος Ταγαράς, από την πλευρά του τόνισε τα εξής: «Η συνεργασία μας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς ανοίγει νέους ορίζοντες και στοχεύει στο να δώσει τέλος σε ιστορικές εκκρεμότητες, αλλά και να λύσει θέματα που η ζωή γεννάει κάθε μέρα, τόσο όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και σε θέματα οργάνωσης της χωροταξίας. Η πρόσφατη παρουσίαση του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας που κάναμε, λύνει μια βασική ιστορική εκκρεμότητα, για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, με τέτοια ασφάλεια δικαίου και με τέτοιο προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα εθνικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε ως κοινωνία και ως πολιτεία, όλοι μαζί, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτικές ανάπτυξης και ελπίδας στις επόμενες γενιές, με αιχμή την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια δικαίου».

Φέτος το περίπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Κτήριο 10, αποτελεί χώρο ανοικτού διαλόγου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες κάθε ηλικίας. Ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο αυτό, είναι το γεγονός ότι φιλοξενεί θεματικά πάνελ, παιδικές παραστάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις προγραμμάτων που εστιάζουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Στα αξιοσημείωτα της φετινής συμμετοχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89ηΔΕΘ, είναι και το γεγονός ότι λίγο πριν τα επίσημα εγκαίνια, στο περίπτερό του πραγματοποιήθηκε διαδραστικό, βιωματικό παιχνίδι περιβαλλοντικού χαρακτήρα για παιδιά, με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος. Η παράσταση συγκέντρωσε πλήθος παιδιών και των γονέων τους, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία συμμετοχής.

Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι μέσα από την παρουσία του στη φετινή διοργάνωση, να δημιουργήσει μια γέφυρα ενημέρωσης των πολιτών για τις πράσινες πολιτικές που ακολουθούνται, να αναδείξει τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις της σημερινής εποχής, την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, αλλά και να ενισχύσει παράλληλα, το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης για ένα πιο βιώσιμο και πιο πράσινο μέλλον.