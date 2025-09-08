  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. 26 προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ποιες οι ειδικότητες
26 προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ποιες οι ειδικότητες
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

26 προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ποιες οι ειδικότητες

0
Κατάστημα ΔΕΗ 4
now viewing

26 προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ποιες οι ειδικότητες

The Journey of Energy 3
now playing

The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

ΔΕΗ
now playing

Restart Evros: Η ΔΕΗ στηρίζει την αναγέννηση της φύσης στον Έβρο με 660.000 μέλισσες

Κατάστημα ΔΕΗ 4
now playing

Σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Σεπτέμβρη

Σε 26 προσλήψεις προχωρά η ΔΕΗ στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Οι θέσεις εργασίας αφορούν γκάμα ειδικοτήτων όπως executive assistant, senior health, safety & environment project coordinator, επικεφαλής μόνιμης ομάδας συστημάτων διαχείρισης, υπεύθυνο μηχανικό αδειοδοτήσεων δόμησης, ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπάλληλο γραφείου κ.α.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

  1. Executive Assistant (Αττική)
  2. Senior Health, Safety & Environment Project Coordinator (Αττική)
  3. Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Συστημάτων Διαχείρισης, Εκπαίδευσης & Αποτελεσμάτων Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (Αττική)
  4. Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (Αττική)
  5. Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Ελέγχου Ασφάλειας στην Εργασία Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (Αττική)
  6. Προϊστάμενος Τομέα Προϋπολογισμών & Αποτελεσμάτων (Αττική)
  7. Senior Υπεύθυνος Μηχανικός Αδειοδοτήσεων Δόμησης (Αττική)
  8. Senior Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (Αττική)
  9. Senior Υπεύθυνος Γεωτεχνικών Μελετών (Αττική)
  10. Senior Υπεύθυνος Μελετών & Προϋπολογισμού Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών (Αττική)
  11. Senior Υπεύθυνος Υδρολογικών Μελετών & Μετρήσεων (Αττική)
  12. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  13. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  14. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
  15. ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Αυτοματισμού
  16. ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικού-Οικονομικού
  17. ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου – Λογιστής
  18. ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου – Πτυχιούχος Διοικητικός
  19. ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικού
  20. Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών (Βάρδια)
  21. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών (Ημερήσιος)
  22. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Τεχνίτης Αυτοματισμού και Οργάνων
  23. Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ (Βάρδια)
  24. Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ ΔΕ (Ημερήσιος)
  25. ΥΕ Εργάτης – Αποθήκη Ασπρόπυργου
  26. ΥΕ Εργάτης Σταθμών Παραγωγής.
googlenews
tags:
Σχετικά θέματα
ΔΕΘ 2025 02

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

press-room 0
ethniki-epitropi-tilepikoinonion-tachydromeion-prosklisi-5-askoumenon-dikigoron

Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Κανονισμός για μείωση τελών λόγω πράσινων επενδύσεων

press-room 0
diasyndesh

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής στο επίκεντρο της παρουσίας του ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΘ

press-room 0
Close

Share this video