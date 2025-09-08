26 προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ποιες οι ειδικότητες
Σε 26 προσλήψεις προχωρά η ΔΕΗ στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Οι θέσεις εργασίας αφορούν γκάμα ειδικοτήτων όπως executive assistant, senior health, safety & environment project coordinator, επικεφαλής μόνιμης ομάδας συστημάτων διαχείρισης, υπεύθυνο μηχανικό αδειοδοτήσεων δόμησης, ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπάλληλο γραφείου κ.α.
Οι θέσεις εργασίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
- Executive Assistant (Αττική)
- Senior Health, Safety & Environment Project Coordinator (Αττική)
- Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Συστημάτων Διαχείρισης, Εκπαίδευσης & Αποτελεσμάτων Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (Αττική)
- Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (Αττική)
- Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Ελέγχου Ασφάλειας στην Εργασία Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (Αττική)
- Προϊστάμενος Τομέα Προϋπολογισμών & Αποτελεσμάτων (Αττική)
- Senior Υπεύθυνος Μηχανικός Αδειοδοτήσεων Δόμησης (Αττική)
- Senior Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (Αττική)
- Senior Υπεύθυνος Γεωτεχνικών Μελετών (Αττική)
- Senior Υπεύθυνος Μελετών & Προϋπολογισμού Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών (Αττική)
- Senior Υπεύθυνος Υδρολογικών Μελετών & Μετρήσεων (Αττική)
- Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
- ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Αυτοματισμού
- ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικού-Οικονομικού
- ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου – Λογιστής
- ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου – Πτυχιούχος Διοικητικός
- ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικού
- Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών (Βάρδια)
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών (Ημερήσιος)
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Τεχνίτης Αυτοματισμού και Οργάνων
- Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ (Βάρδια)
- Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ ΔΕ (Ημερήσιος)
- ΥΕ Εργάτης – Αποθήκη Ασπρόπυργου
- ΥΕ Εργάτης Σταθμών Παραγωγής.
tags: ΔΕΗ Προσλήψεις