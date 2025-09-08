26 προσλήψεις στη ΔΕΗ: Ποιες οι ειδικότητες

Σε 26 προσλήψεις προχωρά η ΔΕΗ στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Οι θέσεις εργασίας αφορούν γκάμα ειδικοτήτων όπως executive assistant, senior health, safety & environment project coordinator, επικεφαλής μόνιμης ομάδας συστημάτων διαχείρισης, υπεύθυνο μηχανικό αδειοδοτήσεων δόμησης, ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπάλληλο γραφείου κ.α.