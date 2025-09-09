DIY φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Έρχονται στην Ελλάδα με απλουστευμένες διαδικασίες
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μελετά τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας. Η ρύθμιση αναμένεται να συνδυαστεί με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το net-billing, απλοποιώντας τις διαδικασίες για τους πολίτες.
Πρόκειται για συστήματα που αποτελούνται συνήθως από δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, έναν μικρομετατροπέα και ένα απλό σύστημα στήριξης. Συνδέονται απευθείας σε μια πρίζα του κτιρίου, έχουν χαμηλό κόστος (συγκρίσιμο ή χαμηλότερο από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα) και είναι εξαιρετικά εύκολα στην εγκατάσταση, ακόμη και από τον ίδιο τον χρήστη (DIY). Αυτά τα χαρακτηριστικά τα καθιστούν ιδανικά για ενοικιαστές και νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.
Η Γερμανία αποτελεί πρότυπο, με πάνω από 1 εκατομμύριο τέτοιες εγκαταστάσεις. Εκεί, θεωρούνται συστήματα μπαλκονιού όσα έχουν εγκατεστημένη ισχύ έως 2 kWp και ισχύ μετατροπέα έως 800 VA. Πρόσφατο νομοθετικό πακέτο απλοποίησε περαιτέρω τους κανονισμούς, μείωσε τα διοικητικά εμπόδια και τα απάλλαξε από τον ΦΠΑ. Επιπλέον, το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κατασκευών (DIBT) ανακοίνωσε ότι δεν θεωρούνται δομικά προϊόντα, εξαλείφοντας έτσι τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για την τοποθέτησή τους.
Στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μητρώου από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για την καταγραφή των συστημάτων. Η εγγραφή θα είναι προαιρετική και δεν θα συνδέεται με διαδικασίες αδειοδότησης. Σκοπός του μητρώου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συστημάτων που λειτουργούν, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει εκφράσει ανησυχίες για τυχόν επιπτώσεις στη συνολική λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Η πλατφόρμα του μητρώου αναμένεται να αναπτυχθεί εντός τριμήνου από τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας.