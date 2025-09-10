Αντλησιοταμίευση: το «κλειδί» της Ευρώπης για σταθερό ρεύμα και φθηνότερη ενέργεια

Εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής υδροηλεκτρικής βιομηχανίας, σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (IHA) και την Eurelectric, υπέγραψαν τη «Δέσμευση του Παρισιού», μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από περισσότερους από 50 οργανισμούς και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών σταθμών αντλησιοταμίευσης. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτηση επτά μέτρων για την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων συνολικής ισχύος 35 GW στην Ευρώπη, όπως η έναρξη ειδικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αποθήκευση, η αναγνώριση της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης ως ξεχωριστής προτεραιότητας, η ταχεία εφαρμογή σχετικών οδηγιών, η διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες συστήματος, η άρση των διπλών τελών δικτύου και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης.

Η αντλησιοταμίευση (PSH) αναδεικνύεται σε κρίσιμη τεχνολογία για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση ηλεκτρισμού, προσφέροντας ευελιξία και ανθεκτικότητα στα δίκτυα. Σε αντίθεση με τις μπαταρίες, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πλεονάζουσα ενέργεια για ώρες, ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες και να την αποδίδει όταν η ζήτηση είναι αυξημένη. Η σημασία της καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση ιστορικού ενεργειακού μετασχηματισμού: έως το 2050, οι μεταβλητές ΑΠΕ, όπως η αιολική και η ηλιακή, αναμένεται να καλύπτουν πάνω από το 80% της παραγωγικής δυναμικότητας. Η αντλησιοταμίευση θεωρείται επομένως απαραίτητη για την εξισορρόπηση της προσφοράς με τη ζήτηση, τη σταθεροποίηση των αγορών και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Στην Ελλάδα προωθούνται ήδη σημαντικά έργα αντλησιοταμίευσης. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υλοποιεί τον σταθμό στην Αμφιλοχία, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW και προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το έργο στο Αμάρι της Κρήτης, το οποίο συνδυάζει αντλησιοταμίευση με αιολική ενέργεια αξιοποιώντας το φράγμα Ποταμών. Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, αναπτύσσει έργο στο πρώην λιγνιτωρυχείο της Καρδιάς, ισχύος περίπου 148 MW με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για οκτώ ώρες σε μέση ισχύ, ενώ σχεδιάζει επίσης νέους σταθμούς στο Νότιο Πεδίο Πτολεμαΐδας (240 MW) και στο λιγνιτωρυχείο της Μεγαλόπολης (183 MW).

Η συλλογική «Δέσμευση του Παρισιού», την οποία υποστηρίζουν 14 εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής αλυσίδας υδροηλεκτρικής ενέργειας και δεκάδες οργανισμοί, συνιστά ένα κοινό βήμα για την κλιμάκωση της αντλησιοταμίευσης και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.