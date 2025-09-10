Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με… άνεμο γνώσης!

Με χαρά υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά!

Για χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα ξεκινά ένα ακόμη ταξίδι γνώσης, εμπειριών και δημιουργικότητας. Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μια χρονιά γεμάτη όνειρα, χαμόγελα και νέες ανακαλύψεις.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στην επιστήμη και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ υπάρχει ειδική σελίδα που προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πιο αναλυτικά:

– εκπαιδευτικό kit για την Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού που περιλαμβάνει:

παρουσίαση, ειδικά προσαρμοσμένη για τους μαθητές με γραφιστικά στοιχεία

video της παρουσίασης το οποίο οι δάσκαλοι μπορούν να συμβουλευθούν ή και να προβάλουν αυτούσιο

επίδειξη μοντέλου ανεμογεννήτριας, ανεμομέτρου, ανεμοδείκτη και φ/β πάνελ

μια χαρτοκατασκευή ανεμογεννήτριας

αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές

Σημείωση για εκπαιδευτικούς:

Για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού, η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να της αποστέλλουν τυχόν ερωτήματα και απορίες.

– τα Wind Energy Basics, μια απλή και διαδραστική ενότητα με εικόνες, GIFs και βίντεο που απαντούν στα πιο συχνά ερωτήματα: Τι είναι η αιολική ενέργεια; Πώς λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια;

– Εικονογραφημένα βιβλία

«Φύσα αεράκι φύσα με…» που εκδόθηκε από την ΕΛΕΤΑΕΝ και τη WindEurope, ταξιδεύει τα μικρότερα παιδιά στον κόσμο της αιολικής ενέργειας μέσα από μια τρυφερή ιστορία. To βιβλίο μπορεί να βρεθεί σε pdf ΕΔΩ

Η έκδοση «Μαθαίνω για την Αιολική Ενέργεια», απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7-11 ετών. Το περιεχόμενο του εντύπου προετοιμάστηκε αρχικά από τον Σύνδεσμο Αιολικής Ενέργειας Κύπρου ΣΑΕΚ και στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε, αναδιατυπώθηκε και επανασχεδιάστηκε από την ΕΛΕΤΑΕΝ. Στόχος του εντύπου είναι να είναι διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό, είτε στο σχολείο με τους δασκάλους, είτε στο σπίτι με τους γονείς. Στις τελευταίες σελίδες του εντύπου υπάρχει ένας οδηγός για δασκάλους και γονείς, που περιέχει τις λύσεις των δραστηριοτήτων, καθώς και μια σειρά από χρήσιμες ιστοσελίδες από όπου μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για την αιολική ενέργεια, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Κατεβάστε το έντυπο σε pdf ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε περισσότερο υλικό στα αγγλικά σχετικά με την αιολική ενέργεια για τους μικρούς μας φίλους στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης αιολικής ενέργειας WindEurope ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι φίλοι της αιολικής ενέργειας μπορούν να ενημερώνονται γύρω από 25 αλήθειες σε σχέση με τους μύθους που διαδίδονται για αυτήν, μέσω της πρωτοβουλίας ask4wind στο δικτυακό τόποwww.ask4wind.gr.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, πιστεύοντας ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι ενεργοί και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι πολίτες του αύριο που θα δημιουργήσουν έναν πιο καθαρό και βιώσιμο κόσμο.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους!