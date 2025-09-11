  1. Home
Η Blink Charging Hellas «φορτίζει» την εκπαίδευση με 16 σταθμούς
Ηλεκτροκίνηση
Νέα
Η Blink Charging Hellas, κορυφαίος πάροχος ηλεκτροκίνησης, διευρύνει την παρουσία της και στον χώρο της εκπαίδευσης, φέρνοντας την τεχνολογία της βιώσιμης κινητικότητας πιο κοντά στη νέα γενιά. Ο 1ος σταθμός φόρτισης Blink σε εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκαταστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας στρατηγικής που συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Σήμερα, 4 χρόνια αργότερα, συνολικά επτά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με την Blink Charging Hellas, φιλοξενώντας 16 σταθμούς φόρτισης στις εγκαταστάσεις τους, συνδυάζοντας τεχνολογία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Μεταξύ των συνεργασιών ξεχωρίζουν το CGS (Costeas-Geitonas School), η Ελληνογερμανική Αγωγή, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία της και στην Κρήτη, μέσα από το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, καθώς και στις πανεπιστημιουπόλεις σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Η τοποθέτηση σταθμών φόρτισης σε σχολεία, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη πρακτικών αναγκών, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας βιώσιμης κινητικότητας. Ενισχύει την εικόνα των ιδρυμάτων ως πρωτοπόρων σε θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, προσφέρει σε μαθητές και φοιτητές πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες και αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον.

Μέσα από αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες, η Blink Charging Hellas αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου δικτύου φόρτισης στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τους χώρους όπου καλλιεργείται η γνώση και διαμορφώνονται οι αυριανοί πολίτες, η εταιρεία επενδύει στη νέα γενιά και στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας πράσινης κινητικότητας.

