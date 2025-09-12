Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Southeast Europe Energy Forum (SEEF2025) που διοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) σε στρατηγική συνεργασία με το Atlantic Council και το Global Energy Institute του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο MET στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης κατά την έναρξη του συνεδρίου «Η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση ενέργειας, η υπεράκτια αιολική ενέργεια, η δέσμευση άνθρακα, το υδρογόνο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο. Είναι οι συγκεκριμένοι δρόμοι για επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινή ευημερία. Οι συνιστώσες αυτές δίνουν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη την ευκαιρία να τοποθετηθεί ως ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη. Η περιοχή μας βρίσκεται σε σταυροδρόμι — γεωγραφικά, στρατηγικά και πολιτικά. Περιβαλλόμενη από συγκρούσεις και αβεβαιότητες, η Νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να εξελιχθεί είτε σε ανάχωμα είτε σε γέφυρα. Επιλέγοντας τη διασυνδεσιμότητα, ενισχύοντας τη συνεργασία στην περιοχή και αγκαλιάζοντας τις μετασχηματιστικές τεχνολογίες, μπορούμε να μετατρέψουμε την ευαλωτότητα σε ανθεκτικότητα και τις προκλήσεις σε βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ελλάδα, με τη στρατηγική της θέση, τον δυναμικό ιδιωτικό τομέα και τις ισχυρές διατλαντικές σχέσεις της, είναι μοναδικά τοποθετημένη για να αποτελέσει κομμάτι αυτού του μετασχηματισμού».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Σπυρτούνιας υπογράμμισε ότι: «Ο παγκόσμιος ενεργειακός τομέας βρίσκεται σήμερα στο μέσον μιας βαθιάς μεταμόρφωσης, που διαμορφώνεται από τις διπλές πιέσεις της κλιματικής αλλαγής και της γεωπολιτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόσφατα αναπροσανατολίσει την πολιτική τους, δίνοντας νέα έμφαση στην ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην ενεργειακή ανεξαρτησία, ενώ συνεχίζουν να συνεργάζονται στρατηγικά με τους συμμάχους τους για την προώθηση της καινοτομίας, των υποδομών και των καθαρότερων τεχνολογιών. Αυτή η αναπροσαρμογή έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε κρίσιμο κόμβο διαμετακόμισης, αποθήκευσης και επενδύσεων. Για την περιοχή μας, πρόκειται για μια καίρια στιγμή. Η στρατηγική θέση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο πλούτος των συμβατικών και ανανεώσιμων πόρων της, την καθιστούν μοναδικά ικανή να συμβάλει τόσο στην ασφάλεια εφοδιασμού όσο και στην καθαρή ενεργειακή μετάβαση. Η επίτευξη των κοινών μας στόχων — διαφοροποίηση, απανθρακοποίηση και τεχνολογική καινοτομία — απαιτεί όραμα, ρεαλισμό και ισχυρές συνεργασίες.»

Ο Δρ Κώστας Ανδριοσόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Tους τελευταίους μήνες, πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε γίνει μάρτυρες ακόμη μίας γεωπολιτικής αναταραχής που ξεδιπλώνεται παγκοσμίως, φέρνοντας αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα στις διεθνείς αγορές. Παρατηρείται σημαντική μεταβολή στις ροές ενέργειας από διαφορετικά καύσιμα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό μείγμα, τη δυναμική και την οικονομία πολλών κλάδων και χωρών. Κάθε χώρα επηρεάζεται με τον δικό της τρόπο, ανάλογα με τη δομή του ενεργειακού της συστήματος και τις συνθήκες της αγοράς της. Αντιμετωπίζουμε πολλές αλλαγές και προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες να μετατρέψουμε αυτές τις προκλήσεις σε θετικά αποτελέσματα και σε μακροχρόνια ανάπτυξη. Στην καρδιά αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται η υποδομή, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά όλων όσων συζητούμε. Τα τελευταία εννέα χρόνια, όσο εξελισσόταν το Forum, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Ο Δρ. Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος ΗΑΕΕ , Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης στην εισήγησή του τόνισε: «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Η περιοχή μας δεν είναι μόνο γέφυρα ανάμεσα στον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση· είναι και πεδίο δοκιμής, όπου η ενεργειακή ασφάλεια, η ενοποίηση των αγορών και η απανθρακοποίηση πρέπει να προχωρούν ταυτόχρονα. Τα τελευταία χρόνια μας υπενθύμισαν ότι η ενέργεια δεν είναι απλώς ένα εμπόρευμα· είναι στρατηγικός πυλώνας σταθερότητας, ευημερίας και ανθεκτικότητας. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να βαραίνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα κενά στις υποδομές επιβραδύνουν την ένταξη των ΑΠΕ. Και οι γεωπολιτικές εντάσεις μας θυμίζουν πόσο εύθραυστα είναι τα ενεργειακά μας συστήματα. Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων απαιτεί συνεργασία—όχι μόνο μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά και με ηγέτες της αγοράς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών. Γι’ αυτό οι σημερινές μας συζητήσεις είναι τόσο κρίσιμες.»

Στο 9ο SEEF2025 συμμετείχαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι από χώρες της ΝΑ Ευρώπης, policy-makers, πανεπιστημιακοί και ειδικοί στα θέματα ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας του κλάδου της ενέργειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.amcham.gr/events/event/seef2025/

Platinum Χορηγός: PPC, METLEN

Χρυσοί Χορηγοί: DESFA, Copelouzos Group, Gastrade, HELLENiQ Energy, National Bank of Greece

Ασημένιοι Χορηγοί: Eco Hells, Eunice, National Energy

Χορηγοί Επικοινωνίας: CNN Greece, Energy Mag, Energyin, Makedonikanea, WorldEnergyNews