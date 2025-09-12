  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

0
ΔΕΔΔΗΕ-ΟΚ
now viewing

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ΔΕΔΔΗΕ-ΟΚ
now playing

Ο ΔΕΔΔΗΕ στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές - Πανελλαδική κινητοποίηση για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

ηλεκτρικό ρεύμα
now playing

ΔΕΔΔΗΕ: Δεν θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια του καύσωνα

ΔΕΔΔΗΕ-ΟΚ
now playing

ΔΕΔΔΗΕ: Εντατικοποίηση των ελέγχων για ρευματοκλοπές – Περισσότερες από 200 οι παραβάσεις σε μεγάλους καταναλωτές

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρίας.

Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.

Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

❌ Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.

❌ Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του  ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

tags:
Σχετικά θέματα
Δρ Κώστας Ανδριοσόπουλος

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

press-room 0
horizontal_dixons_cleanup (1)

Σεπτέμβριος Μήνας Πλύσης με την LG

press-room 0
The FPSO Energean Power

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

press-room 0
Close

Share this video