Σεπτέμβριος Μήνας Πλύσης με την LG

Η LG Electronics γιορτάζει τον Σεπτέμβριο με μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια-στεγνωτήρια και στεγνωτήρια τελευταίας τεχνολογίας. Από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν κορυφαίες LG συσκευές πλύσης μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών, τόσο online όσο και σε φυσικά καταστήματα.

Η ενέργεια “Μήνας Πλύσης LG” περιλαμβάνει συσκευές που ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες όπως AI Direct Drive™, προγράμματα ατμού και έξυπνες λειτουργίες για απόδοση, εξοικονόμηση και φροντίδα ρούχων.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ανανεώσετε τον εξοπλισμό του σπιτιού σας με εγγύηση LG και ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής!