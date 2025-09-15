Ο ΗΡΩΝ Υποστηρικτής του Ioannina Lake Run 2025

Ο ΗΡΩΝ, κορυφαίος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με όχημα τον αθλητισμό, ενώνει τις δυνάμεις του με την τοπική κοινωνία, συμμετέχοντας για πρώτη φορά ως Υποστηρικτής στο Ioannina Lake Run, τη δρομική διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, προσελκύoντας κάθε χρόνο πλήθος κόσμου και εκατοντάδες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2025, με την επίσημη Τελετή Έναρξης και τις ειδικές βραβεύσεις να λαμβάνουν χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου 2025. Ο ΗΡΩΝ θα είναι παρών με ενεργή συμμετοχή τόσο στις εκδηλώσεις, όσο και στο αγωνιστικό σκέλος, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη σημασία αυτής της σημαντικής αθλητικής πρωτοβουλίας.

Το τριήμερο από 19 μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του ΗΡΩΝΑ στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, επισκέπτες και αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη τους στον Τροχό της Τύχης, να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα και να συμμετάσχουν σε κλήρωση για ακόμα πιο πλούσια δώρα, όπως: το Ρεύμα της Χρονιάς για 1 νικητή, 10 Δωροεπιταγές Ενέργειας ΗΡΩΝ των 100€ για νέους & υφιστάμενους πελάτες ΗΡΩΝ, 3 smartwatch Garmin FORERUNNER 55 Aqua και 1.000 Δωροεπιταγές Ενέργειας ΗΡΩΝ των 50€ για νέους πελάτες ΗΡΩΝ.

Το Ioannina Lake Run, που διοργανώνεται φέτος για 19η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει τρεις διαφορετικής δυσκολίας αγώνες δρόμου 5, 10 και 30 χιλιομέτρων αντίστοιχα με φόντο το μαγευτικό τοπίο της λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και αγώνες με ψυχαγωγικό χαρακτήρα για μικρούς και μεγάλους, προάγοντας την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι.

«Για εμάς στον ΗΡΩΝΑ, το Ioannina Lake Run αποτελεί μια γιορτή της θετικής ανθρώπινης ενέργειας και μια ευκαιρία να συμβάλλουμε σε κάτι ευρύτερο, που αφορά το σύνολο της κοινότητας. Γι’ αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, για πρώτη φορά φέτος, στηρίζουμε αυτή την κορυφαία δρομική διοργάνωση. Ανυπομονούμε να ζήσουμε τον παλμό των αγώνων και να μεταδώσουμε τη χαρά και τη θετική μας διάθεση σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν τη γιορτή του αθλητισμού.», δήλωσε ο διευθυντής Μarketing & Επικοινωνίας του ΗΡΩΝΑ, κ. Στάθης Ευθυμίου.