Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στην εφημερίδα Real News και στον δημοσιογράφο Σπύρο Μουρελάτο

Συνέντευξη στην εφημερίδα Real News και στον δημοσιογράφο Σπύρο Μουρελάτο έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στην οποία τονίζει, μεταξύ άλλων, την σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος της Ελλάδας, η οποία σηματοδοτείται από την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων για έρευνες στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και δύο νοτίως της Πελοποννήσου, όπου θα συμμετάσχει μέσω κοινοπραξίας με την Hellenic Energy.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έχει σημαντική οικονομική, αναπτυξιακή και γεωπολιτική αξία και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η χώρα μας βρίσκεται στον ενεργειακό χάρτη των μεγάλων διεθνών παικτών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συμμετοχή της Chevron ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης του εγχώριου υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας, «με τρόπο που μπορεί να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία, προσφέροντας σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και ενεργειακή αυτάρκεια». Αναδεικνύοντας έτι περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρει η εξέλιξη αυτή στην κατεύθυνση αξιοποίησης του ενεργειακού μας πλούτου, επισήμανε ότι οι προοπτικές εντοπισμού νέων σημείων για γεωτρήσεις είναι αυξημένες, καθώς ο διεθνής διαγωνισμός περιελάμβανε τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, «με τις οποίες ουσιαστικά διπλασιάζεται η έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα».

Όπως δε τόνισε ο ίδιος, η εξέλιξη αυτή επιστεγάζει μία συλλογική, εθνική, 15ετή προσπάθεια, για την οποία ευχαρίστησε και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων.

Αναφερόμενος δε, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, τόνισε ότι είναι άκυρο και ανυπόστατο, «καθώς η χώρα μας ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι η συμμετοχή της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό «λειτουργεί και ως διπλωματική αποτροπή έναντι της οποιασδήποτε απόπειρας αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, η οποία ήταν η πρώτη του ιδίου στην Ευρώπη, αλλά και η πρώτη αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Όπως είπε ο κ. Υπουργός, η επίσκεψη αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι HΠΑ αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως σημαντικό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο, «μέσω του οποίου θα μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού για να εμπεδωθεί ένα πιο ασφαλές και σταθερό ενεργειακό μέλλον». Τόνισε δε, ότι στο πλαίσιο της στενής διμερούς σχέσης και στον τομέα της ενέργειας, τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει στη χώρα μας και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Chris Wright, καθώς θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα η επόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), με τη συμμετοχή 20 κυβερνήσεων και πάνω από 400 αξιωματούχων και εκπροσώπων ενεργειακών εταιρειών.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προσπάθεια επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι θα έπρεπε πρώτα να κάνει την αυτοκριτική του ώστε να είχε αξιοπιστία ο λόγος του, καθώς ο ίδιος «επί σειρά ετών, ήταν ο βασικός παράγοντας τοξικότητας, την οποία μάλιστα έστρεψε με αθέμιτο τρόπο κατά των πολιτικών του αντιπάλων και των οικογενειών τους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε εξάλλου, ο κ. Παπασταύρου στη νέα πολεοδομική μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται σε κυβερνητικό επίπεδο, με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία προβλέπει ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης θα ενταχθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, «ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα δόμησης και αδειοδοτήσεων».

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή την συμμετοχή του στο επερχόμενο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την επίτευξη συμφωνίας για το κλίμα ως το 2040, τόνισε ότι η χώρα μας έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, καθώς από την πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τον λιγνίτη το 2005, έφτασε σε απολιγνιτοποίηση κατά 90% και σχεδόν 60% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, με παράλληλη στήριξη των πληθυσμών στις περιοχές που επηρεάζονται. «Το ίδιο πρέπει να γίνει και με το 2040: να θέσουμε φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους, που δεν θα αφήνουν κοινωνίες ή χώρες πίσω, ούτε θα επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», κατέληξε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Παπασταύρου

Τι σηματοδοτεί για εσάς η επισημοποίηση πριν από λίγα 24ώρα του ενδιαφέροντος της Chevron για τις έρευνες στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και δύο νοτίως της Πελοποννήσου;

Η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί μια εξέλιξη με ξεχωριστή οικονομική, αναπτυξιακή, γεωπολιτική αξία για τη χώρα μας. Συνιστά, δε, μία ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και την ελληνική Κυβέρνηση. Αποδεικνύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον ενεργειακό χάρτη των μεγάλων διεθνών παικτών. Η συμμετοχή της Chevron ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης του εγχώριου υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου με τρόπο που μπορεί να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία, προσφέροντας σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και ενεργειακή αυτάρκεια. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή επιστεγάζει μία συλλογική, εθνική, 15ετή προσπάθεια, για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους προκατόχους μου στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων.

Ποια είναι τα επόμενα στάδια, τι προοπτικές υπάρχουν να βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων; Τυχόν αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Δυτική Λιβύη του Χαλίφα Χαφτάρ θα έχει συνέπειες στις έρευνες;

Από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, προχωρούμε ακόμη πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Ακολουθεί η αξιολόγηση της προσφοράς από την Επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, στη συνέχεια η διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο ανάδοχο για την οριστικοποίηση των Συμβάσεων Μίσθωσης και, κατόπιν, θα υποβληθούν οι τελικές Συμβάσεις Μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο εντός του τρέχοντος έτους, ώστε μετά να κατατεθούν προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. Οι προοπτικές εντοπισμού νέων σημείων για γεωτρήσεις είναι αυξημένες, καθώς ο διεθνής διαγωνισμός περιελάμβανε τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τις οποίες ουσιαστικά διπλασιάζεται η έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα. Ως προς το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αυτό είναι άκυρο και ανυπόστατο, καθώς η χώρα μας ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παρά τις «αμφισβητήσεις» της Τουρκίας και των συμμάχων αυτής στη Λιβύη. Είναι σαφές ότι η συμμετοχή του Αμερικανικού κολοσσού στον διεθνή διαγωνισμό λειτουργεί και ως διπλωματική αποτροπή έναντι της οποιασδήποτε απόπειρας αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Τι σημαίνει η επίσκεψη Burgum και ποια η σχέση της Ελλάδας με την Κυβέρνηση Τραμπ;

Με μεγάλη τιμή καλωσορίσαμε στην Ελλάδα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού Αξιωματούχου στην χώρα μας από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, που μάλιστα συνέπεσε με την ανακοίνωση της προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό την Πρωθυπουργία Μητσοτάκη και την Προεδρία Τραμπ, είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ. Η Αμερική, όπως δήλωσε και ο κ. Μπέργκαμ, αναγνωρίζει την Ελλάδα ως σημαντικό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο, μέσω του οποίου θα μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού για να εμπεδωθεί ένα πιο ασφαλές και σταθερό ενεργειακό μέλλον. Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη χώρα στην οποία ο Αμερικανός Υπουργός επέλεξε να κάνει επίσημη επίσκεψη είναι η Ελλάδα. Στο πλαίσιο της στενής διμερούς σχέσης και στον τομέα της ενέργειας, τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει στη χώρα μας και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ κ.Chris Wright, καθώς θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα η επόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), με τη συμμετοχή 20 κυβερνήσεων και πάνω από 400 αξιωματούχων και εκπροσώπων ενεργειακών εταιρειών.

Μετά την πρόσφατη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα θεωρείτε ότι η κυβέρνηση βρήκε τον βασικό της αντίπαλο εν όψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών;

Διάβασα με προσοχή τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και, για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά του στην τοξικότητα που βλάπτει τον δημοκρατικό διάλογο. Για να είχε αξιοπιστία ο λόγος του, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η αυτοκριτική, καθώς ο ίδιος, επί σειρά ετών, ήταν ο βασικός παράγοντας τοξικότητας, την οποία μάλιστα έστρεψε με αθέμιτο τρόπο κατά των πολιτικών του αντιπάλων και των οικογενειών τους. Το αν θα είναι αντίπαλος, και μάλιστα βασικός, εφόσον εκείνος το διεκδικήσει, θα το κρίνουν οι πολίτες, στο πλαίσιο της λαϊκής κυριαρχίας, και ασφαλώς έχοντας ακόμη ζωντανές τις μνήμες από το αχρείαστο 3ο μνημόνιο, τα capital controls, τον διχασμό, τη διεθνή αναξιοπιστία, την παρ’ ολίγον έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία έσυρε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε την κυοφορούμενη μεταρρύθμιση στις Πολεοδομίες στα πεδία όπου μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ. Πότε θα ξεκινήσει ο διάλογος με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Ποια είναι τα επόμενα βήματα της ένταξης των Πολεοδομιών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και πότε θα έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τις πολεοδομίες στη χώρα μας οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως η -μέχρι πρόσφατα- μειωμένη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό τους, που επέφερε ελλείψεις σε προσωπικό και δεξιότητες, αλλά και η περιορισμένη διασπορά των υπηρεσιών δόμησης (ΥΔΟΜ) στη χώρα, με περίπου το 45% των Δήμων να μην διαθέτουν ακόμη σχετικές δομές. Οι δυσλειτουργίες οδήγησαν τους πολίτες να βαθμολογήσουν εξαιρετικά χαμηλά τις ΥΔΟΜ, με μόλις 3,4/10 – μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στον δημόσιο τομέα. Με τη νέα μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται σε κυβερνητικό επίπεδο, με συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, οι Υπηρεσίες Δόμησης προβλέπεται να ενταχθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα δόμησης και αδειοδοτήσεων. Όλες οι διαδικασίες δόμησης και κτηματολογίου σχεδιάζουμε να συγκεντρωθούν σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον (one-stop shop). Όλες οι σχετικές πλατφόρμες και τα συστήματα του Κτηματολογίου θα διαλειτουργούν, ενώ θα ψηφιοποιηθούν και θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια δικαίου. Στην ίδια κατεύθυνση, η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Στόχος μας, η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και η χωρική κανονικότητα.

Σε λίγες ημέρες θα συμμετάσχετε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την επίτευξη συμφωνίας για το κλίμα ως το 2040. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σχετικά με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ; Είναι εφικτοί;

Ορισμένα κράτη-μέλη στηρίζουν ανεπιφύλακτα τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040, ενώ άλλα τον απορρίπτουν ως μη ρεαλιστικό και ανασταλτικό για την ανάπτυξη. Η Ελλάδα, έχοντας βιώσει τις οδυνηρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πυρκαγιές σε Έβρο, Εύβοια και Ρόδο και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, υποστηρίζει επί της αρχής τον στόχο. Όμως, η επίτευξή του στο μέλλον θα πρέπει να σχεδιαστεί με όρους ρεαλισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες στο παρόν, για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία, καθώς και να παρέχονται οι ασφαλιστικές δικλείδες για την υποστήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων. Η χώρα μας έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο: από την πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τον λιγνίτη το 2005, σε απολιγνιτοποίηση κατά 90% και σχεδόν 60% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, με παράλληλη στήριξη των πληθυσμών στις περιοχές που επηρεάζονται. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με το 2040: να θέσουμε φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους, που δεν θα αφήνουν κοινωνίες ή χώρες πίσω, ούτε θα επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.