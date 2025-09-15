Fourlis: Επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία το α’ εξάμηνο 2025, 1,9 εκατ. ευρώ – Έσοδα 264 εκατ.

Αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, σημαντική άνοδο στο περιθώριο μικτού κέρδους και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία στα 1,9 εκατ. ευρώ, πέτυχε η FOURLIS Α.Ε. το α’ εξάμηνο 2025.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €264,0 εκατ., αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων να επιταχύνεται στο +13,0% στο Β΄ τρίμηνο 2025.

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,9% στο Α΄ εξάμηνο 2025 από 46,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής Ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε €5,7 εκατ.

Έτσι, ο όμιλος επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε €87,6 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2025 από €95,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Επενδύσεις στην ανάπτυξη

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €12,9 εκατ., εκ των οποίων €3,4 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €7,5 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Ενισχυμένες αποδόσεις προς τους μετόχους

Τον Ιούλιο 2025 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Μέρισμα ανά μετοχή στα €0,12), με ποσοστό διανομής περίπου 38% των καθαρών κερδών.

Επιπλέον, τον Αύγουστο 2025 προχώρησε σε ακύρωση 2.606.509 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε 4,9% του μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τους μετόχους.

Προοπτικές για το 2025 και Εκτιμήσεις για την Χρήση 2025



Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή επίδοση του Β΄ τριμήνου και τη διατηρούμενη δυναμική στο Γ΄ τρίμηνο, ο όμιλος επαναλαμβάνει τις εκτιμήσεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας περίπου τα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024, με κινητήριους μοχλούς την επέκταση του δικτύου, την οργανική ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση του omnichannel και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024, υποστηριζόμενο από λειτουργική αποδοτικότητα και αυστηρό έλεγχο κόστους.

Ο Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Fourlis, σχολίασε:

«Η επίδοση του πρώτου εξαμήνου αντικατοπτρίζει τα ισχυρά θεμέλια και την ανθεκτικότητα του ομίλου μας. Καταγράψαμε αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, υποστηριζόμενη από τα ισχυρά μας brands και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση, διατηρώντας υγιή περιθώρια και βελτιώνοντας την καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής της Trade Estates ενίσχυσε περαιτέρω τόσο την οικονομική μας ευελιξία όσο και τη δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε σημαντικά ορόσημα σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής — επεκτείνοντας το δίκτυο ΙΚΕΑ με το νέο κατάστημα στο Ηράκλειο, διευρύνοντας την παρουσία μας στα Αθλητικά Είδη μέσω της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, και λανσάροντας στην Αθήνα το πρώτο παγκοσμίως κατάστημα INTERSPORT Football Club. Με το Β΄ και Γ΄ τρίμηνο να παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2025».