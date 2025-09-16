Αποθήκευση Ενέργειας: Από Επιλογή σε Αναγκαιότητα

Στέλλα Καραβασίλη, Head of Sales BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας

Η αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα εντείνει την ανάγκη για εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης, με τις μπαταρίες να αναδεικνύονται σε βασική λύση για την ευελιξία και τη σταθερότητα των δικτύων. Στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια η αγορά αποθήκευσης ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα.

Η αποθήκευση ενέργειας μετατρέπεται από επιλογή σε αναγκαιότητα. Οι συνδυασμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και μπαταριών προσφέρουν σταθερότητα και αυτονομία, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες νοικοκυριών, επιχειρήσεων αλλά και των εθνικών δικτύων. Παράλληλα, η τεχνολογία των μπαταριών εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, προσφέροντας πιο αποδοτικά, ασφαλή και οικονομικά συστήματα.

Οι εφαρμογές είναι πολλές και απτές. Το ενδοημερήσιο arbitrage επιτρέπει την αποθήκευση φθηνής ηλιακής ενέργειας τις ώρες αιχμής και την αξιοποίησή της όταν η τιμή της ενέργειας εκτοξεύεται, προσφέροντας πραγματικό οικονομικό όφελος. Παράλληλα, η βελτιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης, μέσω χρήσης μπαταρίας, ενισχύει την ανεξαρτησία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο και προσφέροντας προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Η αποθήκευση ενέργειας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σε σενάρια zero feed-in, όπου η παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά δεν διοχετεύεται στο δίκτυο, αλλά αξιοποιείται πλήρως από τον ίδιο τον καταναλωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μπαταρίες επιτρέπουν τη μέγιστη εκμετάλλευση της παραγόμενης ισχύος, προσφέροντας αποφυγή επιβαρύνσεων από τον Διαχειριστή Δικτύου.

Τα οφέλη δεν σταματούν εδώ. Σε συστημικό επίπεδο, οι μπαταρίες μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη ρύθμιση συχνότητας (frequency regulation), απαραίτητη για τη σταθερότητα του δικτύου, ενώ το peak shaving βοηθά επιχειρήσεις να μειώνουν τις δαπάνες που συνδέονται με τις αιχμές ζήτησης. Η δυνατότητα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) προσθέτει μια ακόμα κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας για βιομηχανίες και data centers, όπου η διακοπή ρεύματος δεν είναι απλώς ενόχληση αλλά πραγματικός επιχειρηματικός κίνδυνος. Και σε μια αγορά όπου οι περικοπές (curtailments) γίνονται ολοένα και συχνότερα, η αποθήκευση προσφέρει τη λύση καθώς η ενέργεια δεν χάνεται, αλλά αξιοποιείται την κατάλληλη στιγμή.

Παρά τις θετικές προοπτικές, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, κυρίως σε επίπεδο ρυθμιστικού πλαισίου και επενδυτικών κινήτρων. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο η απουσία σαφούς πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για σταθερό κανονιστικό περιβάλλον και ενίσχυση των επενδύσεων.

Στην BayWa r.e. Solar Trade πιστεύουμε ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο θα χτιστεί η νέα εποχή των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστές για να προσφέρουμε λύσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα εφαρμογών – από οικιακά έργα έως εμπορικές και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όχι μόνο αξιόπιστο εξοπλισμό αλλά και τεχνογνωσία, ώστε οι συνεργάτες μας να κινηθούν με ασφάλεια και προοπτική στην αγορά.