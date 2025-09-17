Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Volton & της Orizon σημείο αναφοράς στην 89η ΔΕΘ

Η Volton και η Orizon ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τη συμμετοχή τους στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με το περίπτερό τους να προσελκύει περισσότερους από 5.000 επισκέπτες. Ανάμεσά τους και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, που με την παρουσία τους έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή στη ΔΕΘ.

Σε αυτό, η Volton παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο, ανανεωμένο λογότυπό της, που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ταυτότητα και τη δυναμική της πορεία στη νέα εποχή της ενέργειας, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη και την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί τόσο για τα νέα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Volton, που έρχονται να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες νοικοκυριών και επαγγελματιών, όσο και για τις καινοτόμες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Orizon, που συνδυάζουν αξιοπιστία, ευκολία και οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόταν στη διάθεση του κοινού παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την συνδυαστική προσφορά Volton και Orizon, που προσφέρει σημαντικά οφέλη και εκπτώσεις στους λογαριασμούς. Με πακέτα ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας που ξεκινούν από 37,90€,πολλοί επισκέπτες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και επέλεξαν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η ενιαία εφαρμογή myON, των υπηρεσιών Volton και Orizon, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς μέσα από αυτήν οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται με τρόπο απλό και διαφανή τις υπηρεσίες τους σε ενέργεια και επικοινωνία. Οι επισκέπτες παρακολούθησαν live demo της εφαρμογής και δοκίμασαν οι ίδιοι λειτουργίες όπως παρακολούθηση κατανάλωσης, διαχείριση λογαριασμών, πληρωμές και αιτήματα εξυπηρέτησης, όλα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Η φετινή παρουσία της Volton και της Orizon στην 89η ΔΕΘ ανέδειξε τη δέσμευσή τους να βρίσκονται δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή, προσφέροντας αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.