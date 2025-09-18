Έναρξη διαβουλεύσεων Ελλάδας – Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΖ

Η Ελλάδα και η Λιβύη κήρυξαν επίσημα την έναρξη διαβουλεύσεων για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Οι συνομιλίες αποτελούν συνέχεια προηγούμενης συνάντησης, με στόχο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, με την Ελλάδα να επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη εντός του φθινοπώρου, ενώ εκφράστηκε η πρόθεση για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας–Τρίπολης.

Η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση ΑΟΖ έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Τρίπολη. Η Ελλάδα υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ευρωπαϊκή θέση για το προηγούμενο μνημόνιο Τουρκίας–Λιβύης.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης Salem Al Baour στην Αθήνα εχθές Τετάρτη 17 Σεπτεμρίου πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, όπου είχε συμφωνηθεί η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα αναφέρθηκε, τέλος, στη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες για πολιτική λύση στη Λιβύη, με στόχο την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη χώρα.

Πηγή εικόνας: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών