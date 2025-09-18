  1. Home
  ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά
Αιολική ενέργεια
Νέα
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στα αιολικά

Τα αιτήματα του κλάδου της αιολικής ενέργειας υπέβαλαν χθες στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Δέσποινα Παληαρούτα οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Ειδικότερα, επεσήμαναν την ανάγκη για σημαντική αύξηση της αναλογίας της αιολικής ενέργειας στο μείγμα τεχνολογιών Α.Π.Ε. προκειμένου να μειωθούν οι περικοπές ενέργειας και να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση του κόστους χάρη στην ενεργειακή μετάβαση, με χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε αιολικά πάρκα και διαγωνισμούς για νέα αιολικά.

