Η νέα σειρά πλυντηρίων Hisense 7S είναι το μέλλον του έξυπνου πλυσίματος!

Ως κορυφαίος κατασκευαστής οικιακών συσκευών παγκοσμίως, η Hisense υπήρξε πάντα ηγέτης στην καινοτομία των προϊόντων της. Με την εισαγωγή της σειράς 7S για τα πλυντήρια, προχωρά σε νέα επίπεδα, σηματοδοτώντας την αρχή της επόμενης γενιάς πλυντηρίων.

Η σειρά πλυντηρίων 7S δεν είναι απλώς έξυπνη – είναι πραγματικά ευφυής.

Με τεχνολογίες αιχμής όπως το AI Super Wash, το ConnectLife και το Smart Link καθώς και μια εντυπωσιακή έξυπνη οθόνη 6,86’’, κάθε πλύση γίνεται πιο απλή, πιο αποδοτική και απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Αξιοποιήστε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να εξοικονομήσετε χρόνο, να αυξήσετε την απόδοση και να απολαμβάνετε καθημερινά έναν πιο έξυπνο τρόπο ζωής.

Η σειρά 7S με τη προηγμένη λειτουργία ΑΙ Super Wash, αναγνωρίζει αυτόματα τον τέλειο κύκλο πλυσίματος, ζυγίζοντας και ανιχνεύοντας το περιεχόμενο του κάδου. Επιλέγει την κατάλληλη θερμοκρασία, τον χρόνο πλυσίματος και την ποσότητα νερού που απαιτείται, για να απομακρύνει τους λεκέδες, να αναζωογονήσει τα ρούχα και να τα αφήσει να μοιάζουν σαν καινούργια. Η δοσολογία απορρυπαντικού και μαλακτικού πραγματοποιείται αυτόματα, χάρη στη λειτουργία Smart Dosing, η οποία προσαρμόζει την ακριβή ποσότητα ανάλογα με το βάρος.

Με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα πλυντήρια 7S χρησιμοποιούν σημαντικά λιγότερη ενέργεια, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα μιας σύγχρονης συσκευής. Αυτό σημαίνει λιγότερους λογαριασμούς ρεύματος και μια σημαντική κίνηση προς την προστασία του περιβάλλοντος. Η σειρά έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες καταναλωτών που επιθυμούν πιο βιώσιμες επιλογές, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Με την ταχύτητα που απαιτούν οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, τα πλυντήρια 7S προσφέρουν πιο γρήγορα προγράμματα πλύσης μόλις 15 ή 39 λεπτών!

Η σειρά 7S αποτελεί αναμφισβήτητα το μέλλον των έξυπνων πλυντηρίων. Οι έξυπνες συσκευές έχουν κερδίσει δημοτικότητα λόγω της δυνατότητάς τους να ενισχύουν την ευχρηστία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την συνολική εμπειρία του χρήστη