Η AVIN ξεκινάει τη νέα σχολική χρονιά με «Χαμόγελα για όλους»

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η AVIN σε συνεργασία με τη Μη-Κερδοσκοπική Οργάνωση Ithaca, πραγματοποίησε την ενέργεια «Χαμόγελα για όλους», στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, εθελοντές εργαζόμενοι της εταιρείας βρέθηκαν στην πλατεία Κουμουνδούρου, μοιράζοντας δώρα σε γονείς και παιδιά, όπως τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, στυλό, μολύβια καθώς και είδη προσωπικής φροντίδας, ώστε να καλύψουν κάποιες από τις ανάγκες των άστεγων οικογενειών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος αρωγής της AVIN, που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στήριξης για άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, η AVIN καλύπτει σταθερά τις ετήσιες ανάγκες της Ithaca σε καύσιμα ενισχύοντας τις δράσεις του οργανισμού. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους της να συμμετέχουν στο έργο της στήριξης ευάλωτων συνανθρώπων μας, με στόχο την περαιτέρω κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωσή τους.

Ο Γενικός Διευθυντής της AVIN, κ. Γιάννης Ραπτάκης, δήλωσε για την πρωτοβουλία: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε το έργο της Ithaca. Η νέα σχολική χρονιά είναι σημαντική στιγμή για κάθε παιδί και οικογένεια· θέλουμε να τους δώσουμε όλα όσα χρειάζονται, ώστε να ξεκινήσουν με χαμόγελο και αξιοπρέπεια.»