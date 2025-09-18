Συνάντηση ΕΛΕΤΑΕΝ με τον Υφυπουργό ΠΕΝ και τη Γ.Γ. Ενέργειας

Για τη συνάντησή της με τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας κα Δέσποινα Παληαρούτα, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, ενημέρωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα:

https://www.linkedin.com/posts/eletaen_asuasnashaslasuasj-asjasmasnasrasxasmasxascasrassase-activity-7374337088307056641-YYN1?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABYdQv4BK-zOcw5432z4qtmAbuwk3LfiyrU

Το περιεχόμενο της ανάρτησης έχει ως εξής:

«Από τη χθεσινή συνάντηση του προεδρείου της ΕΛΕΤΑΕΝ με τον Υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Τσάφο και τη Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Δέσποινα Παληαρούτα. Εκ μέρους της ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λαδακάκος, οι Αντιπρόεδροι Μανώλης Περράκης και Γιάννης Καρύδας, ο ΓΓ του ΔΣ Σωκράτης Κωνσταντινίδης και ο Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Παπασταματίου.

Συζητήσαμε αναλυτικά όλα τα θέματα της ενεργειακής επικαιρότητας και ενημερώσαμε για τις θέσεις του αιολικού κλάδου με βάση το κείμενο πολιτικής που δημοσιοποιήσαμε τον Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δώσαμε -μεταξύ άλλων- έμφαση:

Στην ανάγκη για σημαντική αύξηση της αναλογίας της αιολικής ενέργειας στο μείγμα τεχνολογιών Α.Π.Ε. Έτσι θα μειωθούν οι περικοπές ενέργειας και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη μείωση του κόστους χάρη στην ενεργειακή μετάβαση.

Εδώ περιλαμβάνονται η χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε αιολικά πάρκα και οι διαγωνισμοί για νέα αιολικά.

Σε αδειοδοτικά θέματα και στην ανάγκη να εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Η τήρηση των προθεσμιών από τη Διοίκηση και η οριστική απόφαση, θετική ή απορριπτική, για κάθε αίτηση Α.Π.Ε. – μέσα στον εύλογο χρόνο που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία – είναι μια αναγκαία και σημαντική μεταρρύθμιση.

Εδώ περιλαμβάνεται το αίτημα για πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII.

Στα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα και την υποχρέωση του κράτους να εφαρμόσει το νόμο που το ίδιο ψήφισε. Πρώτο βήμα είναι η θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος.

Στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη από την αιολική ενέργεια.

Θέματα βιομηχανικής πολιτικής, υποδομών και καινοτομίας (πλωτές ΑΓ, μεταλλουργία, λιμάνια, επαναχρησιμοποίηση παλαιών πτερυγίων κλπ), όπως περιλαμβάνονται στο κεφ. 9 του κειμένου της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Παραδώσαμε επίσης στον Υφυπουργό, τη Γενική Γραμματέα και τους συνεργάτες τους, τις εκδόσεις μας για το ask4wind και τα υπεράκτια αιολικά».