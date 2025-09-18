Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας «φορτίζει το αύριο» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός το διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης SNFCC Green Weekend (20–21 Σεπτεμβρίου) του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στη στήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν την πράσινη ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με τη συμμετοχή της στον πολύ αυτό σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, η εταιρεία ενδυναμώνει τους ισχυρούς δεσμούς της με το ΚΠΙΣΝ, με έναν οργανισμό που μοιράζεται το ίδιο όραμα για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, στο ΚΠΙΣΝ λειτουργεί ήδη το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα από το Φυσικό Αέριο, μια πρωτοβουλία που ενισχύει την ηλεκτροκίνηση και συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με καθαρή ενέργεια.

Με οδηγό το μήνυμα «Φόρτισε το αύριο», το Φυσικό Αέριο προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε τρεις ξεχωριστές δράσεις που συνδυάζουν ενημέρωση, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Στο περίπτερο της εταιρείας, στο Ξέφωτο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό quiz για την εξοικονόμηση ενέργειας διεκδικώντας μοναδικά δώρα, αλλά και σε ένα ειδικά σχεδιασμένο workshop μεταξοτυπίας, δημιουργώντας τις δικές τους επαναχρησιμοποιούμενες tote bags – ένα πρακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον δώρο που αναδεικνύει την αξία της βιωσιμότητας.

Παράλληλα, το Kids Bike Park powered by Φυσικό Αέριο προσφέρει στα παιδιά μια μοναδική βιωματική εμπειρία ποδηλατικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, που τα βοηθά να εξοικειωθούν με το ποδήλατο, καλλιεργώντας συνήθειες ασφαλούς μετακίνησης και οικολογικής συνείδησης.

Τέλος, στο πλαίσιο των σύντομων τοποθετήσεων Slams, η Ελένη Ράπτη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συζητά με τον δημοσιογράφο Θοδωρή Γεωργακόπουλο για τον κλάδο της ενέργειας και πως αυτός μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην κλιματική κρίση. Ένας διάλογος που θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των ενεργειακών παρόχων στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

Η ενεργή παρουσία του Φυσικού Αερίου στο SNFCC Green Weekend αποδεικνύει ότι η εταιρεία επενδύει με συνέπεια σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οικολογική συνείδηση και καλλιεργούν υπεύθυνες στάσεις ζωής.

Ραντεβού το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο SNFCC Green Weekend του ΚΠΙΣΝ. Ελάτε να «φορτίσουμε μαζί το αύριο» με δημιουργία, γνώση και πράσινη ενέργεια. Αναλυτικό πρόγραμμα: https://www.snfcc.org/ekdiloseis/?tag=greenweekend2025