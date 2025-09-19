Energy Release 2.0: Το ιταλικό μοντέλο που φιλοδοξεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας

Προς υιοθέτηση βαίνει το ιταλικό μοντέλο «Energy Release 2.0», με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Το σχέδιο, που έχει ήδη λάβει την αρχική έγκριση από τον Πρωθυπουργό, προβλέπει την παροχή ενέργειας από ΑΠΕ σε σταθερή και χαμηλή τιμή (περίπου 55-65 ευρώ/MWh) για τρία χρόνια, μέσω του ΔΑΠΕΕΠ. Σε αντάλλαγμα, οι βιομηχανίες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν ή να κατασκευάσουν νέα έργα ΑΠΕ και να επιστρέψουν την ενέργεια σε διάστημα 20 ετών στην ίδια τιμή. Σημαντικό πλεονέκτημα του Energy Release 2.0 είναι ότι έχει ήδη εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, γεγονός που εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις από τις Βρυξέλλες.

Το μέτρο θεωρείται αναγκαίο, καθώς οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απειλώντας την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας. Η εφαρμογή του Energy Release 2.0 αναμένεται να προσφέρει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στις βιομηχανίες και ταυτόχρονα να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Κεντρικός στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους. Σήμερα, οι ελληνικές ενεργοβόρες βιομηχανίες πληρώνουν τιμές που συχνά είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες από εκείνες χωρών της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, καθιστώντας το ζήτημα υπαρξιακό. Το νέο μοντέλο αποσκοπεί στο να αναστρέψει αυτή την αρνητική εικόνα και να περιορίσει το ανταγωνιστικό χάσμα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς αντιπάλους.

Ο μηχανισμός θα προσφέρει στις βιομηχανίες πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ μέσω του ΔΑΠΕΕΠ, σε τιμή 55-65 ευρώ/MWh για τρία χρόνια. Η σταθερότητα και το χαμηλό κόστος αναμένεται να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του βιομηχανικού κλάδου.

Το μοντέλο δεν περιλαμβάνει άμεσες επιδοτήσεις. Αντίθετα, η «επιδότηση» της πρώτης τριετίας αντισταθμίζεται πλήρως: οι βιομηχανίες θα επιστρέψουν την ενέργεια που έλαβαν, στην ίδια τιμή, σε βάθος 20ετίας.

Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει περίπου 60 εργοστάσια με ετήσια κατανάλωση 6 TWh, με το κόστος για την πρώτη τριετία να μην ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, οι βιομηχανίες θα υποχρεωθούν να κατασκευάσουν ή να χρηματοδοτήσουν νέα έργα ΑΠΕ, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με παραγωγούς. Η σύνδεση της στήριξης με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ θεωρείται καταλυτική για την επιτάχυνση της μετάβασης.

Έτσι, το Energy Release 2.0 δημιουργεί έναν κύκλο θετικής ανατροφοδότησης: η βιομηχανία αποκτά πρόσβαση σε φθηνή πράσινη ενέργεια, ενώ το ενεργειακό σύστημα ενισχύεται με νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ. Ο ΔΑΠΕΕΠ, που θα διαθέτει την ενέργεια, διαχειρίζεται περίπου 18 TWh από ΑΠΕ ετησίως, επαρκείς για να καλύψουν τη συνολική κατανάλωση των ενεργοβόρων καταναλωτών. Έτσι διασφαλίζεται όχι μόνο χαμηλό κόστος αλλά και ασφάλεια προμήθειας με προφίλ βασικού φορτίου (baseload).

Συνολικά, η υιοθέτηση του μοντέλου συνιστά στρατηγική επιλογή που μπορεί να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ενσωματώνοντας τη βιομηχανία σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η κυβέρνηση εμφανίζεται θετική, με συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου. Η βιομηχανία προσδοκά το μέτρο να εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2025, όταν η ΕΕ ενέκρινε τον ιταλικό μηχανισμό ως συμβατό με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.