Μπλε τιμολόγια: η ασφαλέστερη επιλογή για τον Οκτώβριο

Μη αμελητέα αναμένονται τα πλεονεκτήματα των μπλε σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των κυμαινόμενων πράσινων και κίτρινων τιμολογίων τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η παραμονή στα κυμαινόμενα τιμολόγια θεωρείται πλέον άσκοπο ρίσκο, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στοιχεία από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνουν ότι πολλά μπλε τιμολόγια ήταν φθηνότερα έως και 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα σε σχέση με τα κυμαινόμενα, ενώ παράλληλα προσέφεραν προστασία από μελλοντικές ανατιμήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, νέα σταθερά προϊόντα λανσάρουν πάροχοι όπως η ΔΕΗ και η Protergia, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην κατηγορία.

Η σύγκριση μεταξύ μπλε, πράσινων και κίτρινων τιμολογίων ρεύματος επικεντρώνεται κυρίως στη φύση του κόστους – σταθερό έναντι κυμαινόμενου – και στο ρίσκο που αναλαμβάνει ο καταναλωτής, με βάση τις τιμές που διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Το βασικό πλεονέκτημα των μπλε τιμολογίων είναι ότι προσφέρουν ασφάλεια απέναντι στον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων. Αυτή η σταθερότητα εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές τα προτιμούν έναντι των κίτρινων και πράσινων.

Τα κίτρινα και πράσινα τιμολόγια ανήκουν στην κατηγορία των κυμαινόμενων. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς, οι καταναλωτές που παραμένουν σε αυτά αναλαμβάνουν ρίσκο χωρίς ουσιαστικό όφελος. Η γενική τάση δείχνει ότι όσοι αλλάζουν πάροχο ή συμβόλαιο στρέφονται πλέον στα σταθερά προϊόντα.

Συνολικά, τα σταθερά τιμολόγια όχι μόνο εμφανίζονται φθηνότερα, αλλά παρέχουν και προστασία απέναντι στο ενδεχόμενο νέων αυξήσεων. Η θετική εικόνα των τιμών του Σεπτεμβρίου ωστόσο δεν συνεχίστηκε τον Οκτώβριο, καθώς οι τιμές χονδρικής κινήθηκαν ανοδικά.

Αναλυτικά οι χρεώσεις ανά κιλοβατώρα για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΑΕΥ:

Μπλε τιμολόγια 13 προσφορές κάτω από τα 10 σεντς. Το ανώτατο όριο έφτασε τα 17 σεντς.

Πράσινα τιμολόγια Οι περισσότερες χρεώσεις ξεπέρασαν τα 10 σεντς. Έφτασαν έως και τα 16 σεντς. Μοναδική εξαίρεση: η Ελίν με 0,08979 €/kWh.

Κίτρινα τιμολόγια Οι περισσότερες χρεώσεις κυμάνθηκαν από 10 έως 18 σεντς. Εξαιρέσεις: ο Ήρων μείωσε την τιμή στα 7,5 σεντς (πτώση 53%), όπως και το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.



Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων σταθερών προϊόντων, όπως το myHome Plan της ΔΕΗ και το Picasso της Protergia.