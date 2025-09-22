BriQ Properties: Νέα επένδυση με τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. προχωρά στην κατασκευή τρίτου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ 3) επιφάνειας 7.868 τ.μ. με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Το νέο κτίριο θα έχει τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με τα υπάρχοντα κτήρια και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2027.

Με την προσθήκη του ΚΑΔ 3, η συνολική κτηριακή επιφάνεια του Logistics Center στον Ασπρόπυργο θα φτάσει τα 52.360 τ.μ., ενώ η Εταιρεία θα έχει επενδύσει συνολικά κεφάλαια ύψους €37 εκατ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: “Η ανάπτυξη ενός ακόμα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλών αποδόσεων ακίνητα σε έναν κλάδο με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική”.