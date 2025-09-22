  1. Home
  BriQ Properties: Νέα επένδυση με τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο
BriQ Properties: Νέα επένδυση με τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο
BriQ Properties: Νέα επένδυση με τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο

BriQ Properties: Νέα επένδυση με τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. προχωρά στην κατασκευή τρίτου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ 3) επιφάνειας 7.868 τ.μ. με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Το νέο κτίριο θα έχει τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με τα υπάρχοντα κτήρια και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2027.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: “Η ανάπτυξη ενός ακόμα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλών αποδόσεων ακίνητα σε έναν κλάδο με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική”.
