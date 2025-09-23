Ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Saudi Aramco και Repsol για εξαγορά στον τομέα των ΑΠΕ

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Saudi Aramco και της Repsol, με αντικείμενο την εξαγορά μειοψηφικού ποσοστού στον βραχίονα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ισπανικής εταιρείας. Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν το 2024, φαίνεται πως δεν θα οδηγήσουν τελικά σε συμφωνία, σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για επένδυση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα των ΑΠΕ της Repsol, τα συνολικά assets του οποίου αποτιμώνται στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Repsol, από τις λίγες ευρωπαϊκές πετρελαϊκές που διατηρούν ενεργό στρατηγικό σχέδιο για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, αποτελεί ελκυστικό στόχο για εταιρείες που επιδιώκουν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και «πράσινο αποτύπωμα».

Ωστόσο, η τρέχουσα συγκυρία για την Aramco είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η στασιμότητα των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για περαιτέρω πτώση, πιέζει τη ρευστότητα του σαουδαραβικού κολοσσού. Σύμφωνα με αναλυτές, το Ριάντ επιχειρεί εσκεμμένα να οδηγήσει τις τιμές προς τα κάτω, στο πλαίσιο της γεωοικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ του OPEC+ και των Αμερικανών παραγωγών σχιστολιθικού πετρελαίου.

Στο μεταξύ, η Aramco φέρεται να εξετάζει την πώληση περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου να διασφαλίσει κεφάλαια, γεγονός που καθιστά την υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης επένδυσης πιο περίπλοκη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρά το ναυάγιο, η επαφή μεταξύ των δύο εταιρειών εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση: το ενισχυμένο ενδιαφέρον πετρελαϊκών από τη Μέση Ανατολή για τις πράσινες αγορές της Ευρώπης. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ADNOC από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει προχωρήσει σε σειρά εξαγορών και συμμετοχών σε έργα ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω θυγατρικών της.

Η περίπτωση Aramco–Repsol επιβεβαιώνει ότι, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις, οι ανανεώσιμες παραμένουν πεδίο ανταγωνισμού και στρατηγικών τοποθετήσεων για τις μεγάλες ενεργειακές δυνάμεις.