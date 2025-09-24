  1. Home
  2. Νέα
  3. ΑΒ Βασιλόπουλος: Πάνω από 48.000 άτομα στο Κινητό “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης”
ΑΒ Βασιλόπουλος: Πάνω από 48.000 άτομα στο Κινητό “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης”
Νέα
Περιβάλλον
0

ΑΒ Βασιλόπουλος: Πάνω από 48.000 άτομα στο Κινητό “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης”

0
Στιγμιότυπο 2025-09-24, 10.59.45 πμ
now viewing

ΑΒ Βασιλόπουλος: Πάνω από 48.000 άτομα στο Κινητό “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης”

AFIS X AB Site Banner (960 x 640 px) – this
now playing

Ανακύκλωση μπαταριών: Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται με την εταιρεία ΑΦΗΣ και επιβραβεύει τους καταναλωτές

αβ2-1
now playing

ΑΒ Βασιλόπουλος: Στόχος το μηδενικό αποτύπωμα CO2 έως το 2050

ΑΒ Βασιλόπουλος_Βράβευση_FEA Awards
now playing

Η ΑΒ Βασιλόπουλος βραβεύεται στα FEA Awards για την προώθηση της βιωσιμότητας

Το 1ο Κινητό “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης” της ΑΒ Βασιλόπουλος ταξιδεύει το μήνυμα της ανακύκλωσης στα παιδιά και ενήλικες σε όλη τη χώρα. Έχει ενημερώσει πάνω από 48.000 παιδιά και πολίτες σε διαφορετικούς δήμους σε όλη την Ελλάδα από το 2018 έως και σήμερα. Σε πρόσφατη στάση του, βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ Βασιλόπουλος, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο σε ένα ζωντανό κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης για τη σωστή ανακύκλωση, σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Εκεί, εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα παρουσίασε μια σύντομη εκδοχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, ειδικά προσαρμοσμένη για τους ανθρώπους της εταιρείας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ανέβηκαν στο λεωφορείο για να ανακυκλώσουν τις πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες τους. στο Αυτόματο Μηχάνημα Ανακύκλωσης με ανταποδοτικό κίνητρο, περνώντας κυριολεκτικά από τη θεωρία στην πράξη. Το λεωφορείο της ανακύκλωσης έχει στόχο:

  • να γνωρίσουν οι επισκέπτες ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά,
  • να μάθουν έξυπνους τρόπους να ανακυκλώνουν στην καθημερινότητά τους,
  • να εξοικειωθούν με την έννοια της ανακύκλωσης ως διαδικασία και ως πρακτική μεγάλης σημασίας για το περιβάλλον,
  • να αντιληφθούν τη σημασία της ανακύκλωσης ως μέσο για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε νέους κάδους ανακύκλωσης στο εστιατόριο των κεντρικών γραφείων, διευκολύνοντας τις ορθές καθημερινές συνήθειες διαχείρισης απορριμμάτων στον χώρο εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τους τελευταίους 3 μήνες, το λεωφορείο έκανε στάσεις σε σχολεία και δήμους, όπως στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού, στο 2ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Βριλησσίων, καθώς και σε κατασκηνώσεις, όπως οι Παιδικές Εξοχές ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Ανδρέα και το Sportcamp Λουτρακίου Κορινθίας, ενημερώνοντας παιδιά και εφήβους για τη σημασία και τα οφέλη της ορθής ανακύκλωσης. Στο 1ο επίπεδο του οχήματος γίνεται η πρακτική εκπαίδευση στο Αυτόματο Μηχάνημα Ανακύκλωσης με ανταποδοτικό κίνητρο για μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες, ενώ στο 2ο επίπεδο λαμβάνει χώρα η θεωρητική εκπαίδευση, με ειδικά σχεδιασμένο οπτικοακουστικό υλικό.

Το λεωφορείο συνεχίζει το ταξίδι του, με στόχο να κάνει τη διαφορά στο περιβάλλον, αλλά και στην εκπαίδευση παιδιών και πολιτών.

tags:
Σχετικά θέματα
Παλαιο-Δημοτικο-Στανού_Ανάδειξη_Πετρόχτιστου6_ΜΕΤΑ

Επενδύοντας στη νέα γενιά: Η Ελληνικός Χρυσός αναβαθμίζει τα σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη

press-room 0
3×3 Schools powered by ΔΕΗ – 4

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει και παίζει δυνατά σε πέντε νέες πόλεις

press-room 0
33455643

Η Revoil υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας

press-room 0
Close

Share this video