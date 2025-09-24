Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα στον τομέα των Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ

Τα έργα μέσω Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) β΄ρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων με ιδιωτική χρηματοδότηση στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, που λαμβάνει χώρα στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer, METLEN Energy & Metals, Chairman & CEO M Παραχωρήσεις: το pipeline των έργων ΣΔΙΤ είναι μέσα στις δυνατότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των ελληνικών εταιρειών

Στις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση, αλλά και στις πηγές χρηματοδότησης των μεγάλων έργων ΣΔΙΤ αναφέρθηκε ο Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer, METLEN Energy & Metals – Chairman & CEO M Παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Καραΐνδρο, «Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια κεφαλαίων, καθώς ο βασικός πυρήνας χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό, αλλά και από επενδυτικά κεφάλαια».

Τόνισε ότι «το pipeline των έργων ΣΔΙΤ που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις δυνατότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των ελληνικών εταιρειών», και πρόσθεσε ότι «το βασικότερο είναι τα έργα είναι να είναι ώριμα», γεγονός που θα επιτρέψει την χρηματοδότησή αλλά και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Χαρακτήρισε τα ΣΔΙΤ ως ένα «εργαλείο απόλυτα χρήσιμο», συμπληρώνοντας ότι «αν το έργο είναι ώριμο θα βρεθεί χρηματοδότηση και κατασκευαστής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η έλλειψη ωριμότητας των έργων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο, καθώς «υπάρχουν έργα που δημοπρατούνται, δεν είναι ώριμα και μετά την κατάθεση προσφορών, εφόσον προκύψουν προβλήματα, ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις τιμής των υλικών».

Καταλήγοντας, ο κ. Καραΐνδρος σημείωσε ότι «εφόσον ένα έργο είναι ώριμο τότε θα υλοποιηθεί στην ώρα του. Οπότε θα ήταν καλό να υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί, που να επιλύουν όλους τους απρόβλεπτους παράγοντες που εμφανίζονται στην πορεία».

Δημήτρης Σαμαράς, CEO του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»: 2η παγκοσμίως η Ελλάδα στον τομέα των Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης έργων, που επιτυγχάνει, τη βέλτιστη κατανομή κινδύνων, μεταξύ, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Αυτό υπογράμμισε ο Δημήτρης Σαμαράς, CEO του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» αναλύοντας τα πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ, αλλά και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.

«Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των έργων ΣΔΙΤ, είναι η επιτάχυνση του χρόνου δημοπράτησης, και αξίζει να τονίσουμε ότι, η Ελλάδα κατετάγη 2η παγκοσμίως, ανάμεσα σε 140 χώρες στον τομέα των Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα ΣΔΙΤ, καθώς επίσης και ότι, πολλά έργα ΣΔΙΤ έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις» επισήμανε ο κ. Σαμαράς.

Σημείωσε πως επειδή ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει τη συντήρηση για πάρα πολλά χρόνια, τα έργα μέσω ΣΔΙΤ κατασκευάζονται πιο ποιοτικά, ώστε να έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Γι’ αυτό σημαντικά έργα υποδομής, όπως, αυτοκινητόδρομοι, κτιριακά έργα, περιβαλλοντικά (διαχείριση απορριμμάτων) και αρδευτικά έργα, όπως το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2-0 κλπ, υλοποιούνται με ΣΔΙΤ.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που έχει εντοπίσει η εταιρεία, έχοντας πλέον αρκετή εμπειρία από τη συμμετοχή της σε πολλά έργα ΣΔΙΤ, ο κ. Σαμαράς τόνισε πως παρατηρούνται κάποιες χρονικές καθυστερήσεις, που όμως δεν οφείλονται στον θεσμό των ΣΔΙΤ αλλά κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμανσης των έργων. Στάθηκε στα προβλήματα με τους προϋπολογισμούς των έργων, στις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο και στη χρονοβόρα διαδικασία εκπόνησης Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

«Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, είναι να επιταχύνουμε τη φάση της ωρίμανσης, εξασφαλίζοντας σωστή τεχνική υποστήριξη για μελέτες και ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς, να απλοποιήσουμε όπου γίνεται το θεσμικό πλαίσιο και, κυρίως, να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που είναι και το βασικό πλεονέκτημα των ΣΔΙΤ» υποστήριξε ο κ. Σαμαράς, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτό καθίσταται πιο κρίσιμος και πιο σημαντικός ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων.