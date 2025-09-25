  1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Δωρεά 2 ηλεκτρικών λεωφορείων και 3 ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Δωρεά 2 ηλεκτρικών λεωφορείων και 3 ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Καύσιμα
Νέα
0

Δωρεά 2 ηλεκτρικών λεωφορείων και 3 ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

0
Photo 3-5
now viewing

Δωρεά 2 ηλεκτρικών λεωφορείων και 3 ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

1479644-motoroil-2019-930-2
now playing

Motor Oil: Ανάκαμψη και μετασχηματισμός μετά από 11 δύσκολους μήνες

motor-oil-logo
now playing

Motor Oil: Κέρδη μετά φόρων 163,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο Ει

FWTOVOLTAIKA
now playing

Εκκινούν τα έργα ΑΠΕ ΔΕΗ-Motor Oil

Δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία και τρία ηλεκτρικά οχήματα παραδόθηκαν σήμερα, στον Δήμο Κορινθίων με δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil.

Συγκεκριμένα, δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία θα διατεθούν προς χρήση των κατοίκων, ενώ ένα ηλεκτρικό Mini δορυφορικό απορριμματοφόρο, καθώς και δύο ηλεκτρικά οχήματα αγροτικού τύπου, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της καθαριότητας. 

H δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων με το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, και το οποίο στοχεύει σε έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Δημοτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. 

Ο Όμιλος Motor Oil, διατηρώντας σταθερά τις αξίες και τις αρχές του, λειτουργεί διαχρονικά από την ίδρυσή του, θέτοντας έμπρακτα στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

tags:
Σχετικά θέματα
1920×1080 post dei color 24-9-25 sent

5Ο Electric + Micro Mobility FORUM & EXPO Charge into the future!

press-room 0
ΑΦΗΣ-ΑΕ

Recharge Greece: Η ΑΦΗΣ ηγείται της νέας εποχής της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

press-room 0
αδμηε-800-px

ΑΔΜΗΕ: Στα 34,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

press-room 0
Close

Share this video