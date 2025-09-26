Μυτιληναίος: Χάνεται το 25% της ενέργειας από ΑΠΕ

Η βιωσιμότητα καθίσταται βασικός μοχλός ανθεκτικότητας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, όπως αναδεικνύεται από τη νέα έκθεση «CEO Study 2025» του UN Global Compact σε συνεργασία με την Accenture. Η έρευνα βασίστηκε στις απόψεις σχεδόν 2.000 CEOs από 128 χώρες και 18 κλάδους, αποτυπώνοντας τη μεταστροφή από τη φιλοδοξία σε μετρήσιμη δράση, με φόντο την πρώτη υπέρβαση του ορίου των 1,5°C της Συμφωνίας των Παρισίων το 2024.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν πλέον ενεργά στη διεθνή ατζέντα για τη βιωσιμότητα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη παίζει το UN Global Compact Network Greece, που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και οργανισμούς προωθώντας τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, συμμετείχε στην έρευνα μαζί με άλλους 34 CEOs επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact. Σχολιάζοντας τις προκλήσεις, υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων στις βασικές υποδομές:

«Ενώ ο κόσμος επενδύει σε πράσινες τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θεμέλια παραμένουν ασταθή. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Χρειάζονται επενδύσεις για να διασφαλίσουμε στρατηγική πρόοδο».

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης είναι αποκαλυπτικά:

97% των CEOs πιστεύει ότι έως το 2050 η βιωσιμότητα θα είναι ενσωματωμένη στις στρατηγικές των επιχειρήσεων και θα συνδέεται με την αμοιβή των ανώτατων στελεχών.

93% διαπιστώνει ήδη σημαντικά οφέλη από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την τελευταία 25ετία.

72% εκτιμά ότι η πρόοδος σε θέματα βιωσιμότητας θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια.

88% αναφέρει ότι το επιχειρηματικό όφελος από τη βιωσιμότητα είναι σήμερα ισχυρότερο από ό,τι πέντε χρόνια πριν.

99% σκοπεύει να διατηρήσει ή να ενισχύσει τις δεσμεύσεις για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία, ακόμα κι αν η δημόσια επικοινωνία γύρω από αυτά περιορίζεται.

Ωστόσο, η έρευνα εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις, κυρίως στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Μόνο το 27% των CEOs δηλώνει ότι εξετάζει τη χρήση τέτοιων εργαλείων, ενώ πολλοί αισθάνονται μερικώς προετοιμασμένοι για τις μακροοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που έρχονται.

Πέντε στρατηγικές για αξιόπιστη δράση

Η «CEO Study 2025» προτείνει πέντε στρατηγικές που μπορούν να συμβάλουν στη μετατροπή των δεσμεύσεων σε πράξη:

Ενίσχυση του διαλόγου με τις ρυθμιστικές αρχές για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης για βιώσιμα προϊόντα ως μοχλό καινοτομίας. Επέκταση της πρόσβασης στην τεχνολογία, διασφαλίζοντας χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμες λύσεις. Επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα. Ηγεσία με διαφάνεια και ακεραιότητα, για τη διαμόρφωση θετικού κοινωνικού αποτυπώματος και εμπιστοσύνης.

Η μελέτη καταλήγει πως η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Οι επιχειρήσεις που θα ηγηθούν αυτής της πορείας, επενδύοντας σήμερα, θα είναι εκείνες που θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στον κόσμο του αύριο.

