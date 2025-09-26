Energy Industrial Reset: Το νέο μοντέλο για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία

Υψηλό παραμένει το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία στην Ελλάδα, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να συγκαταλέγονται στις ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) προτείνει το σχέδιο «Energy Industrial Reset», βασισμένο στο ιταλικό μοντέλο «Energy Release 2.0». Πρόκειται για ένα “ενεργειακό δάνειο” τριετούς διάρκειας: οι επιχειρήσεις λαμβάνουν φθηνή ενέργεια σήμερα και δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), επιστρέφοντας στο μέλλον διπλάσια ποσότητα ενέργειας.

Η κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση, με υπουργούς να εκφράζουν στήριξη στην υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου ως λύση χωρίς επιδοτήσεις, που ενισχύει την πράσινη μετάβαση. Η πρώτη φάση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), τον ΕΛΑΠΕ ή το Ταμείο Ανάκαμψης, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική ουδετερότητα.

Το προτεινόμενο «ελληνικό μοντέλο» αποτελεί προσαρμογή του ιταλικού παραδείγματος στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού. Υποστηρίζεται από τον ΣΕΒ και το ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς), και στοχεύει να εξασφαλίσει χαμηλή, σταθερή τιμή ρεύματος για τους μεγάλους καταναλωτές, χωρίς στρεβλώσεις από επιδοτήσεις. Το “ενεργειακό δάνειο” δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση και συμμορφώνεται με το Green Deal της ΕΕ, ενισχύοντας ταυτόχρονα νέα έργα ΑΠΕ.

Το σχέδιο προβλέπει δύο φάσεις:

Α΄ Φάση – Προκαταβολή Ενέργειας (2025–2028)

Διαχειριστής: ΔΑΠΕΕΠ.

Μέθοδος: Πώληση ενέργειας μέσω Συμβάσεων Διαφορών (CfDs).

Τιμή: 55–60 €/MWh, σημαντικά χαμηλότερη από τις σημερινές (περίπου 100 €/MWh).

Όφελος/Κόστος: 260–285 εκατ. ευρώ ετησίως, ανάλογα με την εκτίμηση.

Β΄ Φάση – Επιστροφή Ενέργειας (2028–2048)

Δέσμευση: Επιστροφή διπλάσιας ενέργειας από όση παραχωρήθηκε.

Μέθοδος: Μακροχρόνια Συμβόλαια Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) με παραγωγούς ΑΠΕ.

Απαιτούμενη επένδυση: ~1,3–1,75 GW νέων έργων ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά).

Το σχήμα αφορά κυρίως τις πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες (κατανάλωση περίπου 10 TWh ετησίως). Επιλέξιμοι είναι οι δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ σε Υψηλή και Μέση Τάση, καθώς και βιομηχανίες Μέσης Τάσης με κατανάλωση άνω του 1 GWh/έτος ανά παροχή. Ενώ αρχικά υπολογιζόταν ότι αφορά 60 επιχειρήσεις, η πρόταση του ΣΕΒ εκτιμά πως θα καλύψει πάνω από 400.

Η υλοποίηση κρίνεται εφικτή, καθώς ο ΔΑΠΕΕΠ ήδη διαχειρίζεται πάνω από 22,5 TWh ΑΠΕ ετησίως, επαρκείς για την κάλυψη του προγράμματος.