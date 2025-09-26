Volton: Gold Βραβείο στα UX | CX Awards 2025 για την κορυφαία Omnichannel Εμπειρία Πελάτη

Το Gold βραβείο στην κατηγορία “Best CX in Omnichannel” απέσπασε η Volton στην τελετή απονομής των UX | CX Awards 2025, που διοργάνωσε η Boussias Communications.

Η υποψηφιότητα της Volton, με τίτλο: “Θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα την υλοποίηση μιας Omnichannel εμπειρίας εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη”, ξεχώρισε για την καινοτομία και τη συνέπεια στην υλοποίηση μιας ανθρωποκεντρικής στρατηγικής. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η δέσμευση της Volton να βρίσκεται στο πλευρό του καταναλωτή, μέσα από σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις, όχι μόνο αναγνωρίζεται, αλλά δημιουργεί παράλληλα και ουσιαστική αξία.

Με όραμα την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης, η Volton επενδύει σε ένα προηγμένο, omnichannel μοντέλο εξυπηρέτησης που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες Cloud και Artificial Intelligence. Μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακών και digital καναλιών, εξασφαλίζεται ταχύτητα, αυτοματοποίηση και εξατομίκευση στην εξυπηρέτηση, παρέχοντας έτσι στους πελάτες ευκολία επικοινωνίας από το κανάλι που επιθυμούν στο χρόνο που επιθυμούν.

Το εργαλείο myON, η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης της Volton και της Orizon, επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και κινητής τηλεφωνίας μέσα από ένα ενιαίο, εύχρηστο περιβάλλον. Η παροχή ενός πλήθους self-services οδηγεί σε άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, γεγονός που αποτυπώνεται σε σημαντική αύξηση των δεικτών εμπειρίας πελάτη και επιβεβαιώνει την στρατηγική μας.

O κ. Γιώργος Καλογρίδης, Customer Experience Director της Volton δήλωσε: «Η Volton παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και λύσεις που χαρίζουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Το Gold βραβείο στα UX | CX Awards 2025 είναι η επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Η ανθρωποκεντρική προσέγγισή μας, το όραμά μας και η δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξία και ασφάλεια στους πελάτες μας παραμένουν πυξίδα για το μέλλον. Συνεχίζουμε δυναμικά – για μια νέα εποχή της Volton και για μια νέα εποχή για τον καταναλωτή».