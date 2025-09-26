  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Volton: Gold Βραβείο στα UX | CX Awards 2025 για την κορυφαία Omnichannel Εμπειρία Πελάτη
Volton: Gold Βραβείο στα UX | CX Awards 2025 για την κορυφαία Omnichannel Εμπειρία Πελάτη
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

Volton: Gold Βραβείο στα UX | CX Awards 2025 για την κορυφαία Omnichannel Εμπειρία Πελάτη

0
Ομαδική φωτογραφία στελεχών της Volton-2
now viewing

Volton: Gold Βραβείο στα UX | CX Awards 2025 για την κορυφαία Omnichannel Εμπειρία Πελάτη

volton_new_logo
now playing

Volton: Ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας, δυναμική πορεία στη νέα εποχή της ενέργειας

Φωτογραφία 3_Διονύσης Τσίτος , Managing Director Volton & Orizon – Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ – Χρήστος Σταϊκούρας , Βουλευτής Φθιώ
now playing

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Volton & της Orizon σημείο αναφοράς στην 89η ΔΕΘ

78
now playing

Ενέργεια και επικοινωνία στο επίκεντρο: Η Volton και η Orizon στην 89η ΔΕΘ

Το Gold βραβείο στην κατηγορία “Best CX in Omnichannel” απέσπασε η Volton στην τελετή απονομής των UX | CX Awards 2025, που διοργάνωσε η Boussias Communications.

Η υποψηφιότητα της Volton, με τίτλο: “Θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα την υλοποίηση μιας Omnichannel εμπειρίας εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη”, ξεχώρισε για την καινοτομία και τη συνέπεια στην υλοποίηση μιας ανθρωποκεντρικής στρατηγικής. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η δέσμευση της Volton να βρίσκεται στο πλευρό του καταναλωτή, μέσα από σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις, όχι μόνο αναγνωρίζεται, αλλά δημιουργεί παράλληλα και ουσιαστική αξία.

Με όραμα την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης, η Volton επενδύει σε ένα προηγμένο, omnichannel μοντέλο εξυπηρέτησης που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες Cloud και Artificial Intelligence. Μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακών και digital καναλιών, εξασφαλίζεται ταχύτητα, αυτοματοποίηση και εξατομίκευση στην εξυπηρέτηση, παρέχοντας έτσι στους πελάτες ευκολία επικοινωνίας από το κανάλι που επιθυμούν στο χρόνο που επιθυμούν.

Το εργαλείο myON, η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης της Volton και της Orizon, επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και κινητής τηλεφωνίας μέσα από ένα ενιαίο, εύχρηστο περιβάλλον. Η παροχή ενός πλήθους self-services οδηγεί σε άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, γεγονός που αποτυπώνεται σε σημαντική αύξηση των δεικτών εμπειρίας πελάτη και επιβεβαιώνει την στρατηγική μας.

O κ. Γιώργος Καλογρίδης, Customer Experience Director της Volton δήλωσε: «Η Volton παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και λύσεις που χαρίζουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Το Gold βραβείο στα UX | CX Awards 2025 είναι η επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Η ανθρωποκεντρική προσέγγισή μας, το όραμά μας και η δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξία και ασφάλεια στους πελάτες μας παραμένουν πυξίδα για το μέλλον. Συνεχίζουμε δυναμικά – για μια νέα εποχή της Volton και για μια νέα εποχή για τον καταναλωτή».

tags:
Σχετικά θέματα
default

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εγκαινιάζει το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό στέγης στην Ελλάδα

press-room 0
exxonmobil

Η ExxonMobil μίλησε για τα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» της ΑΟΖ της Κύπρου: Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου

press-room 0
atomic-sky-800-px

Energy Industrial Reset: Το νέο μοντέλο για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία

Στάθης Ασπιώτης 0
Close

Share this video