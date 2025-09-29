Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη στα 15 ευρώ η Pantelakis Securities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy, στα 15 από 12,6 ευρώ, δίνει η Pantelakis Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση overweight, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, καθώς τα περιθώρια ανόδου υπολογίζονται στο 25%.

Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η εισηγμένη ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στο εξάμηνο, με άλμα 43% των EBITDA και περιθώρια κερδών-ρεκόρ.

Η Pantelakis αυξάνει τις εκτιμήσεις της, αναμένοντας EBITDA 350 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης, που θα απαιτήσει άνοδο 17% το δεύτερο εξάμηνο. Παράλληλα, ανεβάζει και την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή της Cenergy κατά ένα μέσο 10%.

Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, η Cenergy αναμένεται να εμφανίσει μέση ετήσια άνοδο των πωλήσεων, των EBITDA και των καθαρών κερδών κατά 12%, 15% και 23% αντίστοιχα την επόμενη τριετία.

Παρά την ευρεία άνοδο της τελευταίας τριετίας, η μετοχή παραμένει ελκυστική έναντι των ανταγωνιστών της, με discount 30-40%, παρά τα καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας και απόδοση ιδίων κεφαλαίων.