TotalEnergies: Deal για πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική
Ηλιακή ενέργεια
Νέα
TotalEnergies: Deal για πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική

TotalEnergies
TotalEnergies: Deal για πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική

Η TotalEnergies θα πουλήσει το 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική στην επενδυτική εταιρεία KKR ανακοίνωσε τη Δευτέρα o ενεργειακός κολοσσός, προσθέτοντας ότι θα λάβει 950 εκατ. δολάρια από την πώληση και την αναχρηματοδότηση από τράπεζες.

Η πώληση περιλαμβάνει έξι περιουσιακά στοιχεία ηλιακής ενέργειας κοινής ωφέλειας και 41 περιουσιακά στοιχεία κατανεμημένης παραγωγής, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε η TotalEnergies.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα πουλήσει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα διατηρήσει το 50% του χαρτοφυλακίου 1,4 γιγαβάτ, με αξία 1,25 δισ. δολάρια.

Η συνεργασία θα βοηθήσει την επέκταση του ομίλου στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Αμερικής, δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της TotalEnergies για το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια, Stephane Michel.
