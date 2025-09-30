Η Exxon Mobil προχωρά σε 2.000 απολύσεις στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Η Exxon Mobil ανακοίνωσε την απόλυση 2.000 εργαζομένων παγκοσμίως, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του Bloomberg, οι περικοπές αντιστοιχούν περίπου στο 3% – 4% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας, το οποίο στο τέλος του 2024 αριθμούσε 61.000 άτομα.

Η απόφαση έρχεται μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Pioneer Natural Resources, αξίας 60 δισ. δολαρίων, καθώς και μετά τις περικοπές που είχαν ήδη ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2024 στο Τέξας, όπου χάθηκαν σχεδόν 400 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η θυγατρική της Exxon, Imperial Oil, ανακοίνωσε μείωση του προσωπικού της κατά 20% και παύση δραστηριοτήτων στο Κάλγκαρι του Καναδά.

Οι πιέσεις στον κλάδο δεν περιορίζονται μόνο στην Exxon. Την ίδια χρονιά, μεγάλες ενεργειακές εταιρείες όπως η Chevron, η BP και η ConocoPhillips ανακοίνωσαν αντίστοιχα κύματα απολύσεων που κυμαίνονται από 5% έως και 25% του προσωπικού τους.

Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, με τις τιμές του αργού Brent να έχουν υποχωρήσει κατά 10,5% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης παραγωγής από τον OPEC+ και της αβεβαιότητας στη ζήτηση που συνδέεται με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.