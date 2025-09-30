Metlen: Μετοχές αξίας 708 χιλ. ευρώ αγόρασε ο πρόεδρος και CEO Ευ. Μυτιληναίος

Στην αγορά 15.000 μετοχών της Metlen προέβη ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως προκύπτει από χρηματιστηριακή ανακοίνωση, βάσει των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την αγορά του Λονδίνου, οι αγορές μετοχών έγιναν την Παρασκευή (26 Σεπτεμβρίου).

Οι τιμές στις οποίες αγοράστηκαν ήταν από 47,1 έως 47,30 ευρώ.