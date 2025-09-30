  1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Metlen: Μετοχές αξίας 708 χιλ. ευρώ αγόρασε ο πρόεδρος και CEO Ευ. Μυτιληναίος
Metlen: Μετοχές αξίας 708 χιλ. ευρώ αγόρασε ο πρόεδρος και CEO Ευ. Μυτιληναίος
ΑΠΕ
Νέα
0

Metlen: Μετοχές αξίας 708 χιλ. ευρώ αγόρασε ο πρόεδρος και CEO Ευ. Μυτιληναίος

0
mytilineos
now viewing

Metlen: Μετοχές αξίας 708 χιλ. ευρώ αγόρασε ο πρόεδρος και CEO Ευ. Μυτιληναίος

mytilineos-696×464 αντίγραφο
now playing

Μυτιληναίος: Χάνεται το 25% της ενέργειας από ΑΠΕ

6678
now playing

METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μαζί για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

metlen__Mytilineos-800-px
now playing

JP Morgan: Ροές 503 εκατ. δολάρια στη Metlen λόγω FTSE 100

Στην αγορά 15.000 μετοχών της Metlen προέβη ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως προκύπτει από χρηματιστηριακή ανακοίνωση, βάσει των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την αγορά του Λονδίνου, οι αγορές μετοχών έγιναν την Παρασκευή (26 Σεπτεμβρίου).

Σημειώνεται ότι ο τίτλος της Metlen διαπραγματεύεται σήμερα στα 47,76 ευρώ (-0,6%) ενώ την ημέρα των συναλλαγών του κ. Μυτιληναίου είχε κλείσει στα 47,12.
tags:
Σχετικά θέματα
exxon-mobil-in-talks-to-buy-into-enis-mozambique-gas-field

Η Exxon Mobil προχωρά σε 2.000 απολύσεις στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

press-room 0
HG SOTC_6246

Ελληνικός Χρυσός, Δήμος Αριστοτέλη & «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Νέα κοινή πρωτοβουλία για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών της Κεντρικής Μακεδονίας

press-room 0
aerial-shot-landscape-surrounded-by-mountains-lakes-with-industrial-disaster-800-px

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Δύο έργα γεωθερμίας στη Λέσβο

Στάθης Ασπιώτης 0
Close

Share this video