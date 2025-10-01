Απορροφά την αύξηση της χονδρικής η ΔΕΗ στα πράσινα τιμολόγια Οκτωβρίου

Σταθερή τιμή και για τον Οκτώβριο διατηρεί για το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος η ΔΕΗ απορροφώντας πλήρως την αύξηση των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που για τον Οκτώβριο ανέρχεται στο 27%. Η εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 €/kWh, ίδια με αυτήν του Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει η εταιρεία, η ΔΕη συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο μεσοσταθμικά πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025, στηρίζοντας εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η επιλογή της ΔΕΗ δεν είναι τυχαία, καθώς μέσα σε μια περίοδο σημαντικών διακυμάνσεων στη χονδρεμπορική αγορά, η εταιρεία διατηρεί τιμές σταθερές και ανταγωνιστικές. Όπως αναφέρουν στελέχη της επιχείρησης, μέχρι σήμερα το 2025 η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ, απορροφώντας τις ανατιμήσεις και στηρίζοντας έμπρακτα τους πελάτες της.

Σημαντική παραμένει και η εικόνα για τους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, καθώς οι τιμές για τις ώρες χαμηλής χρέωσης παραμένουν στα 0,1148 €/kWh, δίνοντας περιθώρια επιπλέον εξοικονόμησης.

Το κίτρινο και τα μπλε τιμολόγια

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσης ότι το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all θα διαμορφωθεί τον Οκτώβριο στα 0,119 €/kWh, προσφέροντας μια ακόμη επιλογή με ανταγωνιστική χρέωση.

Στα σταθερά μπλε τιμολόγια, η εικόνα παραμένει επίσης αμετάβλητη:

– myHomeEnter (12μηνο): 0,145 €/kWh

– myHomeOnline (ψηφιακό): 0,142 €/kWh

– myHomeEnterTwo (διζωνικό): 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης

Τα σταθερά αυτά προγράμματα, χωρίς προϋποθέσεις ή ψιλά γράμματα, δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποφύγουν απρόβλεπτες αυξήσεις στο ενεργειακό τους κόστος.

Το νέο σταθερό πρόγραμμα myHome Plan

Παράλληλα, η ΔΕΗ εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με το νέο μπλε σταθερό πρόγραμμα myHome Plan, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο τις οικογένειες που επιθυμούν σταθερότητα στο κόστος ενέργειας και παράλληλα πρόσθετα προνόμια. Το πρόγραμμα συνδυάζει:

– Σταθερή χρέωση ρεύματος, ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν κάθε μήνα ακριβώς το ποσό που θα πληρώσουν.

– Πρόσβαση στο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons, το οποίο προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια σε φαγητό, ταξίδια και καθημερινές ανάγκες.

Με την πολιτική της αυτή, αναφέρουν πηγές της εταιρείας, η ΔΕΗ δείχνει πως συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος σε μια εποχή που οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές δημιουργούν αβεβαιότητα για τους καταναλωτές.