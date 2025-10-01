  1. Home
  2. Νέα
  3. Ενημέρωση ΕΥΔΑΠ σχετικά με την ποιότητα του νερού στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και στην περιοχή του Νέου Κόσμου
Ενημέρωση ΕΥΔΑΠ σχετικά με την ποιότητα του νερού στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και στην περιοχή του Νέου Κόσμου
Νέα
Περιβάλλον
0

Ενημέρωση ΕΥΔΑΠ σχετικά με την ποιότητα του νερού στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και στην περιοχή του Νέου Κόσμου

0
ευδαπ1448214187
now viewing

Ενημέρωση ΕΥΔΑΠ σχετικά με την ποιότητα του νερού στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και στην περιοχή του Νέου Κόσμου

unnamed-42
now playing

Αποκατάσταση της ύδρευσης στο Καστελλόριζο από την ΕΥΔΑΠ

ευδαπ1448214187
now playing

Χρηματοδότηση €250 εκατ. από την ΕΤΕπ στην ΕΥΔΑΠ για επενδύσεις σε ύδρευση και αποχέτευση στην Αττική

ευδαπ1448214187
now playing

ΕΥΔΑΠ: Ενισχύονται τα κανάλια ψηφιακής εξυπηρέτησης

Από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώνεται ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν.

tags:
Σχετικά θέματα
JA SOLAR-WEBINAR 1920 1080-Oct.10 25 – 2

BayWa r.e. Solar Trade και JA Solar παρουσιάζουν Webinar για φωτοβολταϊκά πάνελ

press-room 0
Photo 1-12

Schneider Electric στο ITC 2025: Καινοτόμες λύσεις για βιώσιμες υποδομές και μεταφορές

press-room 0
timologia

Απορροφά την αύξηση της χονδρικής η ΔΕΗ στα πράσινα τιμολόγια Οκτωβρίου

press-room 0
Close

Share this video