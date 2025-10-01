BayWa r.e. Solar Trade και JA Solar παρουσιάζουν Webinar για φωτοβολταϊκά πάνελ

Η BayWa r.e. Solar Trade προάγει τη συνεργασία της με την JA Solar, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ παγκοσμίως, με στόχο την προώθηση καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η JA Solar, που ιδρύθηκε το 2005, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 100 χώρες και εγγυάται φωτοβολταϊκά πάνελ με υψηλή ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ της JA Solar διακρίνονται για την προηγμένη τεχνολογία τους, την υψηλή αποδοτικότητα μετατροπής ενέργειας και τη βέλτιστη απόδοσή τους ακόμα και σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, καθιστώντας τα ιδανικά για κάθε τύπου εγκατάσταση. Τα προϊόντα της JA Solar είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσα από τo PV-Webshop της BayWa r.e. Solar Trade, δίνοντας στους επαγγελματίες εγκαταστάτες τη δυνατότητα να ενσωματώσουν γρήγορα και εύκολα λύσεις υψηλής ποιότητας στα έργα τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών, η BayWa r.e. Solar Trade οργανώνει Webinar την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με θέμα τα φωτοβολταϊκά πάνελ της JA Solar για όλες τις εφαρμογές.

Το Webinar θα παρουσιαστεί από τους ειδικούς της JA Solar, οι οποίοι θα μοιραστούν τις τεχνικές τους γνώσεις και θα αναλύσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των πάνελ για διαφορετικά έργα, από μικρές εγκαταστάσεις έως μεγάλα εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του κλάδου.

Η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί:

Εγγραφή στο Webinar ↗