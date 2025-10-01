Schneider Electric στο ITC 2025: Καινοτόμες λύσεις για βιώσιμες υποδομές και μεταφορές

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, συμμετείχε ως εκθέτης στο 8ο Συνέδριο Υποδομών – Μεταφορών ITC 2025, το οποίο διεξήχθη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας στο περίπτερό της ολοκληρωμένες λύσεις για το μέλλον των υποδομών, των μεταφορών και της ηλεκτροκίνησης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η ομάδα της Schneider Electric υποδέχθηκε επισκέπτες και επαγγελματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας τη συμβολή της εταιρείας στη δημιουργία ψηφιακών, βιώσιμων και αξιόπιστων υποδομών.

H Schneider Electric δημιουργεί τις Υποδομές του Μέλλοντος, δίνοντας έμφαση στη συνεχή λειτουργία κρίσιμων εγκαταστάσεων, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέροντας λύσεις που διασφαλίζουν αξιοπιστία και βιωσιμότητα για πόλεις και κοινότητες. Οι καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας έχουν εφαρμογή σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως:

Smart Ports, Smart Airports & Smart Railways

Με το EcoStruxure για τον τομέα των μεταφορών (Transportation) ως τεχνολογικό θεμέλιο, η Schneider Electric παρουσιάζει λύσεις που συνδυάζουν ψηφιοποίηση, αποκέντρωση ενέργειας και απανθρακοποίηση, ώστε λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικά δίκτυα να γίνουν πιο ανθεκτικά, αποδοτικά και «πράσινα».

Στα λιμάνια, οι λύσεις της εταιρείας συμβάλλουν στη μετάβαση από το παραδοσιακό στο «έξυπνο» μοντέλο λειτουργίας, με κεντρική διαχείριση, χρήση ψηφιακών διδύμων και εφαρμογή shore power για πλοία, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές CO₂. Ενδεικτικά, στο λιμάνι της Μασσαλίας επιτεύχθηκε μείωση εκπομπών CO₂ κατά 40% μέσα σε 10 χρόνια.

Στα αεροδρόμια, οι ενεργειακές δαπάνες αντιπροσωπεύουν έως και 15% του λειτουργικού προϋπολογισμού, ενώ το 46% της κατανάλωσης αφορά φωτισμό και ψύξη. Με την ψηφιοποίηση και τα μικροδίκτυα, η Schneider Electric μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και ενισχύει την αξιοπιστία, αποτρέποντας περιστατικά που μπορούν να κοστίσουν δεκάδες εκατομμύρια – όπως το blackout στην Ατλάντα που προκάλεσε απώλειες έως 50 εκατ. δολάρια.

Στους σιδηροδρόμους και τις αστικές συγκοινωνίες, όπου καθημερινά μετακινούνται 1,8 δισ. επιβάτες παγκοσμίως, οι λύσεις EcoStruxure βελτιώνουν την αξιοπιστία του δικτύου, μειώνουν το κόστος συντήρησης έως και 17 δισ. ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, και υποστηρίζουν τον στόχο για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050.

Ηλεκτροκίνηση

Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν λύσεις της Schneider Electric και για την ηλεκτροκίνηση, που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ο Schneider Charge Pro, ο νέος επαγγελματικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων, ικανοποιεί κάθε αναδυόμενη ανάγκη για ασφαλή, αξιόπιστη και ευέλικτη υποδομή φόρτισης και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, στόλους και επαγγελματίες που θέλουν να επενδύσουν στην πράσινη μετακίνηση. Ο φορτιστής ξεχωρίζει γιατί:

Προσφέρει υψηλή ισχύ για γρήγορη και αποδοτική φόρτιση.

για γρήγορη και αποδοτική φόρτιση. Διαθέτει έξυπνη συνδεσιμότητα , με δυνατότητα παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω λογισμικού.

, με δυνατότητα παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω λογισμικού. Είναι σχεδιασμένος για ανθεκτικότητα σε εξωτερικές συνθήκες και μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα ή έντονη χρήση.

και μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα ή έντονη χρήση. Ενσωματώνεται σε ευρύτερα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εξισορροπούν την κατανάλωση ενέργειας, να αξιοποιούν ΑΠΕ και να μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος.

Με αυτό τον τρόπο, η Schneider Electric δεν περιορίζεται στην προμήθεια φορτιστών, αλλά δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ηλεκτροκίνησης, που συνδέεται με τις λύσεις EcoStruxure και ενισχύει την πορεία προς το net zero.

Με τη συμμετοχή της στο ITC 2025, η Schneider Electric επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο πράσινο και ψηφιακό μέλλον για τις μεταφορές και τις υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα το networking με τους φορείς και τους επαγγελματίες της αγοράς.