ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου ύψους €16,7 εκατ.

Νέα
Νέα σύμβαση έργου με την εταιρεία PRIME HANISMA LTD ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ, για τη μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακίνητου στον Πειραιά σε συγκρότημα κατοικιών.

Οι αναληφθείσες εργασίες μεταξύ άλλων αφορούν την συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου για οικιστική χρήση, την προσθήκη τεσσάρων ορόφων άνωθεν του υπάρχοντος κτίσματος, την κατασκευή πισίνας στον 6ο όροφο του κτηρίου καθώς και την διαμόρφωση του ισογείου για χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

κατασκευής έχει ορισθεί σε 670 ημέρες.

Το παρόν έργο έρχεται να εμπλουτίσει το ήδη διευρυμένο χαρτοφυλάκιο κατασκευαστικών έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και να επαναεπιβεβαιώσει την εκτεταμένη τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της σε κτηριακά έργα.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον στο επίπεδο των €139,6 εκατ.

