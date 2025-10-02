  1. Home
Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφαλείας στην κατανάλωση του νερού της ΕΥΔΑΠ
Ενημέρωση ΕΥΔΑΠ σχετικά με την ποιότητα του νερού στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και στην περιοχή του Νέου Κόσμου

unnamed-42
now playing

Αποκατάσταση της ύδρευσης στο Καστελλόριζο από την ΕΥΔΑΠ

ευδαπ1448214187
now playing

Χρηματοδότηση €250 εκατ. από την ΕΤΕπ στην ΕΥΔΑΠ για επενδύσεις σε ύδρευση και αποχέτευση στην Αττική

Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ. 

Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές.

