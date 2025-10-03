Η Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα δίκτυα ηλεκτρισμού
Κεντρικό ρόλο στο Grids Package, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δίκτυα ηλεκτρισμού, διεκδικεί το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος της Αθήνας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η σύγκλιση τιμών μεταξύ κρατών-μελών, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τη συμμετοχή στην ειδική Task Force που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η ανάγκη για ισχυρότερες διασυνδέσεις έγινε φανερή το καλοκαίρι του 2024, όταν οι χονδρικές τιμές ηλεκτρισμού στην Ελλάδα εκτοξεύτηκαν στα 313 €/MWh. Σύμφωνα με την ACER, οι τιμές θα μπορούσαν να είχαν περιοριστεί στα 272 €/MWh με πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων διασυνδέσεων.
Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν πανευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς οι ανισορροπίες στις τιμές επηρεάζουν συνολικά την αγορά. Προτείνει λύσεις όπως η εφαρμογή του Dynamic Line Rating (DLR), που αυξάνει τη μεταφορική ικανότητα των γραμμών και περιορίζει τις τοπικές συμφορήσεις, οδηγώντας σε πραγματική σύγκλιση τιμών.
Η στρατηγική ενισχύεται από τον πενταπλασιασμό του προϋπολογισμού του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), από 6 δισ. σε 30 δισ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για διασυνοριακά έργα. Με τις κατάλληλες επενδύσεις σε συνδέσεις με γειτονικές χώρες, αλλά και με περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή, η Ελλάδα στοχεύει να εδραιώσει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.