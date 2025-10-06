  1. Home
  2. Κατασκευαστικές
  3. Εξάρχου: Πλάνο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο
Εξάρχου: Πλάνο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο
Κατασκευαστικές
Νέα
0

Εξάρχου: Πλάνο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

0
Αλέξανδρος Εξάρχου-4
now viewing

Εξάρχου: Πλάνο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

Alexandros Exarchou_Economist Thessaloniki_05.09.2025
now playing

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

4456
now playing

Αλ. Εξάρχου: Προϋπόθεση μία αποφασιστική Ευρώπη για την ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ-5
now playing

Αλ. Εξάρχου: Πυλώνες ανάπτυξης το Real Estate και τα έργα ΣΔΙΤ - Παραχώρησης

Μέσα στο 2025 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του ομίλου Aktor σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Α. Εξάρχου στο περιθώριο της έκτακτης Γ.Σ. η οποία ενέκρινε την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις αλλά και την απόσχιση και τη δημιουργία των νέων θυγατρικών του ομίλου στους κλάδους Κατασκευής και Παραχωρήσεων.

Ο κ. Εξάρχου άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής θυγατρικών σε δεύτερο χρόνο στο ΧΑ. Στην παρούσα φάση ωστόσο σημείωσε πως ο όμιλος με την εξαγορά του κλάδου Παραχωρήσεων από τον όμιλο Ελλάκτωρ εξασφαλίζει ροές 1,2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ θα είναι από το νέο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων.

Όπως είπε ο κ.Εξάρχου σήμερα η κατασκευή αποτελεί το 81% του κύκλου εργασιών του ομίλου, ωστόσο στόχος έως το 2030 είναι το ποσοστό να μειωθεί ώστε ο όμιλος να μειώσει την εξάρτηση του από τους κύκλους της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο ίδιος επανέλαβε πως η ακύρωση της συμφωνίας εξαγοράς πακέτου ακινήτων από την Prodea δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τον παραπάνω στόχο, καθώς τα έργα σταθερών ταμειακών ροών θα αποδώσουν.

Ολοκληρώνοντας σημείωσε ότι είναι πολύ υπερήφανος καθώς έγιναν κινήσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδά. «Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μείνει η AKTOR η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην νοτιοανατολική Ευρώπη».

tags:
Σχετικά θέματα
01-2

Σταύρος Παπασταύρου: «Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας»

press-room 0
INTERBETON – CSC πιστοποίηση (2)

INTERBETON: Ορόσημο Βιωσιμότητας – Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση ετοίμου σκυροδέματος

press-room 0
LYC6212

10 χρόνια συνεργασίας BayWa r.e. Solar Trade και Huawei Digital Power

press-room 0
Close

Share this video