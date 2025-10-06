10 χρόνια συνεργασίας BayWa r.e. Solar Trade και Huawei Digital Power

Η BayWa r.e. Solar Trade γιόρτασε πρόσφατα 10 χρόνια συνεργασίας με τη Huawei Digital Power, στο πλαίσιο του Huawei FusionSolar Global Installer Summit, που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκίνησε το 2015 με κοινό όραμα την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και αξιόπιστες λύσεις.

Σήμερα, οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική σχέση, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικά επιτεύγματα και κοινές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, όπως μεταξύ άλλων, το εντυπωσιακό ορόσημο των 11 GW πωλήσεων σε inverters, παρέχοντας ενέργεια σε σπίτια, οικισμούς, επιχειρήσεις και ολόκληρες περιοχές σε όλον τον κόσμο.

Το Summit αποτέλεσε σημείο αναφοράς συνδυάζοντας ομιλίες από τις διοικήσεις αμφοτέρων των εταιρειών, παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών, συζητήσεις για την εξέλιξη της αγοράς και ευκαιρίες κοινωνικής δικτύωσης. Το αποκορύφωμα ήταν ένα μοναδικό drone show που φώτισε τον ουρανό του Σενζέν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η BayWa r.e. Solar Trade Holding τιμήθηκε με το Strategic Companion Award, αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη δέσμευση, την εμπιστοσύνη και τη σταθερή στρατηγική πορεία της συνεργασίας με τη Huawei Digital Power.

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας διακρίθηκε με το Excellence Alliance Award, βράβευση που αναδεικνύει τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας στην ελληνική αγορά.

«Πριν από δέκα χρόνια, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι με την BayWa r.e. Solar Trade, έναν συνεργάτη που ξεχωρίζει για τον αξιοσημείωτο επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του, με έναν απλό αλλά ουσιαστικό στόχο: να προσφέρουμε σε σπίτια και βιομηχανίες αξιόπιστες, έξυπνες λύσεις φωτοβολταϊκών, μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα. Σήμερα, η κοινή μας προσπάθεια οδήγησε στην επίτευξη του ορόσημου των 11 GW. Αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αντιπροσωπεύει χιλιάδες περιοχές που τροφοδοτούνται με ανανεώσιμη ενέργεια και ένα συλλογικό βήμα προς ένα βιώσιμο μέλλον. Στην υγειά μας λοιπόν, στα 10 χρόνια συνδημιουργίας του μέλλοντος!», δήλωσε ο Jacky Chen, President of Huawei Digital Power European Region.

Ο Frank Jessel, CEO της BayWa r.e. Solar Trade, δήλωσε: «Ήμουν προσωπικά παρών όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τη Huawei πριν από 10 χρόνια. Αυτά που με εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν η ξεκάθαρη προσήλωση στην ποιότητα, η απαράμιλλη επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη και η ισχυρή δέσμευση στην εξυπηρέτηση. Αυτές οι αξίες, που συνεχίζουν να ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις δικές μας, αποτέλεσαν το θεμέλιο της κοινής μας επιτυχίας».