Ανοιχτή Πρόσκληση:  Γίνε Πρεσβευτής ή Εταίρος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα απευθύνει επίσημη, ανοιχτή πρόσκληση για νέους Πρεσβευτές και Εταίρους, καλώντας πολίτες, οργανισμούς και κοινότητες με πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος να συμμετάσχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστείτε τις δικές σας ιστορίες δράσης, να εμπνεύσετε την αλλαγή και να ενισχύσετε τις προσπάθειες για ένα βιώσιμο μέλλον.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα;

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φέρνει κοντά πολίτες, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, με κοινό στόχο την κινητοποίηση για το κλίμα και την προώθηση βιώσιμων πολιτικών.

Γιατί να γίνετε Πρεσβευτής ή Εταίρος;

Ως Πρεσβευτής ή Εταίρος του Συμφώνου για το Κλίμα:

Εμπνέετε και κινητοποιείτε την κοινότητά σας για δράση.

Αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες, εκδηλώσεις, εργαλεία και πόρους που ενισχύουν τον αντίκτυπό σας.

Γίνεστε μέλος ενός δυναμικού ευρωπαϊκού δικτύου με κοινό όραμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προβάλλετε το έργο και τις πρωτοβουλίες σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποκτώντας αναγνωρισιμότητα και στήριξη.

Κριτήρια επιλογής

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πολίτες, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινότητες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη σε θέματα περιβάλλοντος ή επιθυμούν να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Διαδικασία και προθεσμία αιτήσεων

Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει από τις 15 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν ενεργές έως τις 15 Οκτωβρίου 2025. Για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα.

Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος ενός ευρωπαϊκού κινήματος που διαμορφώνει το μέλλον του κλίματος.

Περισσότερες πληροφορίες: European Climate Pact