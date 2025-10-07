Νέα προγράμματα ενέργειας από τη Volton

Η Volton παρουσιάζει τα νέα προγράμματα ενέργειας: τα σταθερά προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας Volton Blue Fixed Plus, Volton Blue Flat και την σειρά προγραμμάτων ενέργειας Volton Stay & Win.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Volton προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της αγοράς στα σταθερά τιμολόγια, διαμορφώνοντας την πιο ολοκληρωμένη γκάμα προγραμμάτων:

Volton Blue Fixed Plus , με τη χαμηλότερη σταθερή τιμή της αγοράς , μόνο 0,069 €/kWh με έκπτωση συνέπειας για το πρώτο τετράμηνο εξασφαλίζοντας στον πελάτη το μέγιστο δυνατό όφελος για το 1/3 της ετήσιας κατανάλωσή του.

, , με έκπτωση συνέπειας για το πρώτο τετράμηνο εξασφαλίζοντας στον πελάτη το μέγιστο δυνατό όφελος για το 1/3 της ετήσιας κατανάλωσή του. Volton Blue Flat, με σταθερή χαμηλή μόνο 0,099€/kWh με έκπτωση συνέπειας για όλο τον χρόνο.

Παράλληλα, η Volton λανσάρει τη νέα πρόταση στην αγορά ενέργειας για ρεύμα ή/και φυσικό αέριο, με τo Volton Stay & Win! Το Stay & Win είναι το μόνο πρόγραμμα ενέργειας που επιβραβεύει συνεχώς τον πελάτη, προσφέροντας τις μεγαλύτερες εκπτώσεις κατευθείαν στον λογαριασμό: 120€ τον πρώτο χρόνο και 60€ κάθε επόμενο έτος χωρίς κανένα περιορισμό και προϋπόθεση. Επιπλέον, για τους πελάτες που θα συνδυάσουν ρεύμα και φυσικό αέριο, η επιβράβευση “Stay & Win” διπλασιάζεται φτάνοντας τα 240€ τον πρώτο χρόνο και 120€ κάθε επόμενο χρόνο.

Με τις νέες της προτάσεις, η Volton δίνει έμφαση στον έλεγχο του λογαριασμού, τη σταθερότητα και την παροχή ουσιαστικών και ξεκάθαρων εκπτώσεων στους πελάτες της, προσφέροντας λύσεις για όλες τις κατηγορίες νοικοκυριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα Volton, το volton.gr ή να καλέσουν στο 11300.